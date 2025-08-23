Александр Овечкин стал ещё одним послом Интервидения
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksandrovechkinofficial
К когорте послов международного музыкального состязания Интервидение присоединился рекордсмен по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ Александр Овечкин. О новом статусе спортсмена стало известно из сообщения пресс-службы большого музыкального события.
«Хоккеист Александр Овечкин стал ещё одним послом международного музыкального конкурса Интервидение», — отметили представители пресс-службы конкурса.
Напомним, что послами музыкального события уже стали российские певцы Дима Билан, Клава Кока, группа Ay Yola, а также заслуженная артистка России Пелагея.
Ранее был представлен окончательный перечень стран-участниц Интервидения, который включает в себя 21 страну, в том числе Белоруссию, Китай, Индию, Казахстан, Кубу, Сербию и государства Ближнего Востока. К ним недавно присоединились КНДР, Кения и Эфиопия. При этом организаторы продолжают рассчитывать на выступление исполнителя из Объединённых Арабских Эмиратов. Россию на песенном состязании представит SHAMAN (Ярослав Дронов), на подпевках у которого выступит сам Максим Фадеев.