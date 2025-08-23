«Стимул для участников»: Выяснилось, за какой приз поборются звёзды на Интервидении

На конкурсе Интервидение победителя ждёт щедрая награда — 30 миллионов рублей. Об этом рассказал ТАСС директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Александр Алимов.

«Победителю конкурса будет вручён Кубок Интервидения и денежный приз размером 30 млн рублей. Столь крупная сумма — это стимул для участников и повышение престижа конкурса», — сказал он.

Алимов подчеркнул, что высокий призовой фонд направлен на привлечение талантливых участников и повышение международного значения конкурса Интервидение.