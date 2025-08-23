Мессенджер MAX
23 августа, 06:50

«Стимул для участников»: Выяснилось, за какой приз поборются звёзды на Интервидении

МИД: Победитель конкурса Интервидение получит 30 миллионов рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifthplanett

На конкурсе Интервидение победителя ждёт щедрая награда — 30 миллионов рублей. Об этом рассказал ТАСС директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Александр Алимов.

«Победителю конкурса будет вручён Кубок Интервидения и денежный приз размером 30 млн рублей. Столь крупная сумма это стимул для участников и повышение престижа конкурса», — сказал он.

Алимов подчеркнул, что высокий призовой фонд направлен на привлечение талантливых участников и повышение международного значения конкурса Интервидение.

Интервидение-2025: Кто приедет в Россию от Соединённых Штатов Америки, а также стран БРИКС

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Интервидение» примет участие 21 страна, включая США. Алимов назвал полный список участников: Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия, страны Ближнего Востока, а также недавно присоединившиеся Кения и Эфиопия. Организаторы также рассчитывают на участие исполнителя из ОАЭ.

Милена Скрипальщикова
