Интервидение-2025: Кто приедет в Россию от Соединённых Штатов Америки, а также стран БРИКС

История Интервидения начинается в 1963 году. Тогда СССР победил на эстрадном конкурсе в Польше с песней «Пусть всегда будет солнце» в исполнении Тамары Мансаровой. Спустя годы музыкальная композиция не забыта, она используется на каждом детском утреннике. Конкурс в Польше был предшественником Интервидения. В разное время там побеждали Лев Лещенко, Ирина Понаровская, Карел Готт. После распада СССР проведение было приостановлено. Но в 2008-м прошёл конкурс «Пять звёзд. Интервидение», и сейчас мы вступаем в новую эру музыкального соревнования. Из материала узнаете подтверждённых артистов с Интервидения-2025.

Россия. Shaman — «Прямо по сердцу»

Ярослав Дронов, он же Shaman, выступит на Интервидении-2025 с песней «Прямо по сердцу». Фото © ТАСС / Александр Патрин

Автором конкурсной песни для Shaman стал продюсер Максим Фадеев. Это невероятно авторитетная для российской сцены фигура, он незримо вписал себя в культурный код нескольких поколений. Глюк’oZa и «Фабрика звёзд», новое и старое Serebro, Ольга Серябкина — все они работали с Фадеевым. В 2024 году продюсер написал сингл Salta в память о Салтанат Нукеновой, убитой в результате домашнего насилия. «Эта любовь разбила мои сны», — Shaman поёт такие строки невероятно эпично, сам жанр можно описать как русскую поп-балладу, и продакшн слегка напоминает Григория Лепса.

Белоруссия. Настя Кравченко — «Мотылёк»

От Белоруссии будет участвовать певица Настя Кравченко с хитом «Мотылёк». Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Настя Кравченко представляла свою песню для Интервидения-2025 на «Славянском базаре». Анастасия участвовала в вокальных конкурсах на Мальте и в Италии, профессиональная подготовка у неё внушительная. За трёхминутный трек характер композиции несколько раз меняется, подчёркивая вокальные данные Насти Кравченко: тут то привычный для хаус-музыки басовый барабан на 4 четверти, то брейкбит, как в 90-е, то эпичные рок-гитары. У Кравченко сильный голос, и она не стесняется его показывать.

Венесуэла. Омар Аседо — La Fiesta de la Paz

Омар Аседо представит на Интервидении-2025 свою песню о мире на Земле. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / omaracedo

Омар Аседо — популярный артист из Венесуэлы. Совсем не удивительно, что в его песне будут мелькать черты традиционного местного жанра — хоропо. Характерные признаки: латиноамериканские ритмы на барабанах типа бонго, испанские гитары — и свой собственный ни с чем не сравнимый ритм. «Праздник мира» — так называется песня Омара на русском языке. И, кстати, русскую версию вы уже можете послушать на стриминговых сервисах.

Куба. Cулема Иглесиас Саласар — Guaguancó

Cулема Иглесиас Саласар представит Кубу на Интервидении-2025. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zulema_iglesias_oficia

По песне Cулемы Иглесиас Саласар на самом деле сразу понятно, в каком она будет жанре. Потому что музыкальная композиция называется в честь своего стиля. Гуагуанко — поджанр кубинской румбы. И в песне, равно как и в видеоклипе, всё пронизано традициями. Это настоящая, эталонная гуагуанко-песня, с трубами, перкуссией и вокалом. Радостные дети, играющие в мячик молодые люди, в центре — матриархальная фигура Сулемы Салазар. Так выглядит клип. Надеемся, она привезёт такую же солнечную атмосферу в Москву в октябре.

Киргизия. Nomad — «Жалгыз сага»

Киргизию на Интервидении-2025 представит Nomad с песней «Жалгыз сага». Фото © Youtube / Lazerfan

Киргизское трио для Интервидения-2025 Nomad — это Бек Исраилов, Азат Раимбердиев и Минжашар Мурзаев. Кое-кто из них застал Советский Союз. И, кстати, сохранил традиции советской эстрады. Песня «Жалгыз сага» вполне может быть саундтреком к саге о диснеевской принцессе из Бишкека. Кстати, название переводится как «Только для тебя». А видеоклип пронизан ностальгией и начинается с мелодии из «Лебединого озера».

Мадагаскар. Denise и D-Lain — Tiako Hanjeky

Мадагаскар на конкурсе «Интервидение-2025» представят Denise и D-Lain с песней Tiako Hanjeky на родном языке. Фото © Youtube / Denis

Denise в 2014 году выиграла конкурс «Таланты острова Африка» и заключила контракт с одним из глобальных музыкальных монополистов, Universal Music. А D-Lain ещё в 2009-м стал лучшим госпел-вокалистом Мадагаскара. Госпел — это афроамериканская духовная музыка, но в Африке она неизбежно приобретает местный колорит. Свою песню артисты исполнят на родном малагасийском языке. Tiako Hanjeky переводится как «Я хочу быть счастливым».

Страны, которые точно отправят участников, но пока не определились с песней

Какие страны будут участвовать в Интервидении-2025? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amre_official

А кто ещё отправит своих артистов в Россию на Интервидение-2025? В конкурсе 20 стран-участниц: Вьетнам . Дык Фук — вьетнамский певец с позиционированием «айдола» и песнями, похожими на саундтрек японских аниме для девочек.

. Дык Фук — вьетнамский певец с позиционированием «айдола» и песнями, похожими на саундтрек японских аниме для девочек. Китай. Ван Си — китайский певец с таким же позиционированием «айдола», модели для поклонения подростков. У него уникальный диапазон в три октавы, а на фото он похож на короля рок-н-ролла, поэтому артиста уже прозвали «китайским Элвисом».

Ван Си — китайский певец с таким же позиционированием «айдола», модели для поклонения подростков. У него уникальный диапазон в три октавы, а на фото он похож на короля рок-н-ролла, поэтому артиста уже прозвали «китайским Элвисом». Египет. Мустафа Саад — оперный тенор из Александрийского университета. Выступает как сольно, так и с коллективами, в том числе в эстрадных жанрах.

Мустафа Саад — оперный тенор из Александрийского университета. Выступает как сольно, так и с коллективами, в том числе в эстрадных жанрах. Казахстан. Әмре — бывший участник шоу «Голос» и «Маска». В «Голосе» казахский певец участвовал под покровительством Димы Билана.

Әмре — бывший участник шоу «Голос» и «Маска». В «Голосе» казахский певец участвовал под покровительством Димы Билана. Катар. Дана Аль-Мир — певица и композитор.

Дана Аль-Мир — певица и композитор. Колумбия. Нидия Гонгора — уникальная певица из Колумбии, которая в своих треках скрещивает фольклорные традиции с электроникой.

Нидия Гонгора — уникальная певица из Колумбии, которая в своих треках скрещивает фольклорные традиции с электроникой. Саудовская Аравия. Зейна Имад работает в жанре арабской поп-музыки на стыке софт-рока, джаза и традиционного жанра халиджи.

Зейна Имад работает в жанре арабской поп-музыки на стыке софт-рока, джаза и традиционного жанра халиджи. Сербия. Слободан Тркуля & Балканополис — сербский мультиинструменталист, который одним из первых стал популяризировать балканскую музыку. Нас ждёт традиционное балканское безумие в современной аранжировке.

Слободан Тркуля & Балканополис — сербский мультиинструменталист, который одним из первых стал популяризировать балканскую музыку. Нас ждёт традиционное балканское безумие в современной аранжировке. Таджикистан. Фаррух Хасанов — певец из Душанбе, участвовал в российском музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!» в 2023 году, тогда был пятый сезон.

Фаррух Хасанов — певец из Душанбе, участвовал в российском музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!» в 2023 году, тогда был пятый сезон. Узбекистан. Шохрух Мирзо Ганиев — музыкант из Ферганы, с детства он изучал традиционный узбекский жанр маком. В 2024 году победил в шоу Ovoz — это узбекский «Голос».

Индия, ЮАР и США — когда они представят артистов?