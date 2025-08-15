«Давай врежем по ним!» Сергей Жигунов рассказал, как пережил атаку дронов ВСУ в Севастополе

Заслуженный артист России Сергей Жигунов рассказал о процессе создания фильма «Три друга, клад и матрос Кошка», съёмки которого проходили в Севастополе. Часть творческой группы, по словам звезды, оказалась под атакой дронов ВСУ, которые били по городу.

Сергей Жигунов рассказал, как попал под атаку дронов ВСУ в Севастополе. Видео © Пятый канал

Актёр отметил, что всё началось с прилётов английских ракет, некоторые из них системы ПВО сбивали прямо над съёмочной площадкой, из-за чего воздух наполнился громкими взрывами. Там же находилось много маленьких детей, матери не запрещали им участвовать в съёмках даже во время вражеской атаки, что придавало всем дополнительную стойкость.

Артист отметил, что в последний день съёмок охрана ПЗРК «Панцирь» интересовалась, почему съёмочная группа находится в опасном месте. Однако напряжённая ситуация была исправлена благодаря простому жесту: солдатам предложили горячий кофе, что помогло наладить контакт.

«Вышла смешная история: подошёл парень [с автоматом], а вдалеке вторая группа снимала английскую кавалерию, которая идёт в атаку. И парень меня спрашивает: «Это [кто?]», а я говорю: «Англичане», и слышу в ответ: «Давай врежем по ним!» — цитирует Жигунова Пятый канал.