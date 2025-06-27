Сергей Жигунов может потерять продюсерский центр из-за проблем с ФНС
ФНС приступила к ликвидации компании актёра Жигунова с долгом в 185 тысяч
Сергей Жигунов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zhigunov_sergey
Федеральная налоговая служба инициировала процедуру ликвидации компании актёра и продюсера Сергея Жигунова. Основанием для этого стали недостоверные сведения о юридическом адресе предприятия, сообщает «Постньюс».
На момент закрытия на счетах продюсерского центра числится задолженность в размере 185 тысяч рублей. Финансовые проблемы компании продолжаются уже долгое время — счета были заблокированы более пяти лет назад, а в 2023 году предприятие прошло процедуру банкротства. В рамках этого процесса Жигунову пришлось продать права на свой сериал «Горюнов-2».
ООО «Продюсерский центр Сергея Жигунова» было создано в 2014 году. В апреле 2024 года руководство компанией перешло к актрисе Марии Дудник.
Сергей Жигунов, наиболее известный по ролям в сериале «Моя прекрасная няня» и киноэпопее о гардемаринах, за свою карьеру снялся почти в 70 фильмах и сериалах. Как продюсер он участвовал в создании более 35 проектов, включая такие работы как «Куба», «Однажды в Ростове» и «В парке Чаир».
Ранее Life.ru сообщал, что блогерша Александра Митрошина по-прежнему не может разобраться с вопросами, которые возникли к ней у налоговой службы. Общая сумма долгов контентмейкера даже возросла, достигнув отметки в 201 миллион и 173 тысячи рублей.