Бывшие жены, взрослые дети или рыдавшая на похоронах сиделка: Кому достанется наследство Ивана Краско Оглавление Как четыре брака оставили народного артиста без крыши над головой Доширак и гонорары на ТВ: как звезда театра и кино доживала последние годы Сиделка или тайная любовь? Загадочная история Дарьи Пашковой Тайное завещание Ивана Краско: кто получит наследство народного артиста? 9 августа 2025 года умер народный артист РФ Иван Краско, звезда петербургского Театра имени Комиссаржевской. Несмотря на то что последние годы актёр жил скромно, наследство он оставил. Среди претендентов может оказаться его сиделка. Подробнее — в материале Life.ru. 15 августа, 11:45 Иван Краско — биография, какое наследство оставил. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Руслан Шамуков, © РИА Новости / Алексей Даничев

Как четыре брака оставили народного артиста без крыши над головой

Народный артист Иван Краско умер 9 августа 2025 года на 95-м году жизни. Он был женат четыре раза. Впервые вступил в брак по юности с девушкой из родной деревни Вартемяги Ленинградской области. Пара развелась после рождения дочери Галины. По сообщениям прессы, Галя не простила отцу развода и никогда не общалась с ним. В Вартемягах у Краско остались кусок земли и баня с мезонином.

Второй брак, с учительницей Кирой Петровой, длился сорок лет вплоть до её смерти. Родились дети, Андрей, который стал актёром и умер в 2006 году, и Юлия. Семье сына отошла трёшка стоимостью около 20 млн рублей на улице Ольминского в сталинке у Невской заставы. Дочери, несмотря на её переезд в Варшаву, отписали больше половины дачи, расположенной по соседству с участком Михаила Боярского в респектабельной деревне Грузино.

Третьей жене, театральному художнику Наталье Вяль, и двум сыновьям от неё, Ивану и Фёдору, Иван Краско оставил свою самую дорогую недвижимость — трёшку за 30 млн рублей в дореволюционном особняке на набережной Фонтанки.





Четвёртой жене, уже бывшей, Наталье Шевель, которая была моложе мэтра на 60 лет, — не досталось, по её словам, ничего. Мол, им даже приходилось жить на съёмной квартире. Это не совсем так. После смерти сына Андрея Иван Краско продал его большой особняк в Ленинградской области — денег хватило бы на покупку жилья. Однако Шевель якобы промотала всё на туристическую поездку в Соединённые Штаты Америки.

После всех разводов у Ивана Краско остался домик в деревне Керро Ленинградской области, но и оттуда народного артиста «попросил» кто-то из бывших родственников. На кого сейчас оформлена эта недвижимость — неизвестно.

Life.ru нашёл ещё одну квартиру покойного — панельную трёшку за 15 млн рублей в Правобережном районе Петербурга, но он ей давно не пользовался.

По свежим данным, умерший владел имуществом на 50 млн рублей. Вероятно, это в том числе участки в Вартемягах и Керро, часть домовладения в Грузино, а также панельная трёшка.

Скандальный брак Ивана Краско и Натальи Шевель в 2015 году потряс общественность. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Доширак и гонорары на ТВ: как звезда театра и кино доживала последние годы

Актёр как-то обмолвился, что получает в театре зарплату 80 тысяч рублей. Сюда можно прибавить пенсию, авторские отчисления, а также подработки на скандальных телешоу. Краско и вся его родня часто снимались на телевидении. Его гонорар за одну съёмку мог доходить до 150 тысяч рублей. При этом своих бизнесов у артиста никогда не было.

В конце десятых годов, после развода с Натальей Шевель, Иван Краско пожаловался на финансовые трудности.

— Денег нет, просто ужас. Я просто как бомж. Доширак и роллтон неплохая еда! — сетовал народный артист.

Сиделка или тайная любовь? Загадочная история Дарьи Пашковой

В последнее время за пожилым актёром, перенёсшим коронавирус и инсульт, ухаживала Дарья Пашкова, которая младше его на 64 года. Они познакомились, когда девушка зашла к нему в гримёрку после спектакля поблагодарить за роль.

Пашкова выросла на окраине Петербурга. Продавала БАДы, будучи дилером компании сетевого маркетинга NL. Потом стала работать в социальной опеке. Ранее она уже ухаживала за престарелыми знаменитостями.

Иван Краско и сиделка Дарья Пашкова. Ходили слухи об их романтических отношениях. Фото © VK / Дарья Пашкова

Весной 2024-го Пашкова собирала через соцсети деньги на уход за Иваном Краско. По её словам, престарелый артист нуждался в материальной помощи.

— Все финансы Ивана Ивановича контролируются его детьми, включая зарплату. Мы собираем на текущие расходы, столкнувшись с необходимостью погасить долг по квартире в размере 23 500 рублей. Ситуация держится в тайне из-за отношений в семье Ивана Ивановича. После погашения долга планируется изменить текущее положение дел, чтобы Иван Иваныч мог взять контроль над своими финансами. Каждый взнос будет иметь значение. Сообществом поможем человеку, который почти потерял зрение из-за того, что всю жизнь провёл перед софитами на сцене, — написала Пашкова, указав свои банковские реквизиты. Ниже она отметила, что и сама помогает финансово, но её личных сбережений не хватает.

Это сообщение сейчас удалено, но сохранилось в кеше.

Дарья Пашкова собирала средства для Ивана Краско. Фото © Yandex

По данным СМИ, последние годы Краско жил в квартире родителей Дарьи, так как собственной недвижимости у него вроде как не осталось. Однако как теперь выяснилось, его близким есть что наследовать.

Давно и упорно циркулируют слухи, что у артиста могли быть романтические отношения с сиделкой. Так, средний сын Краско как-то обмолвился, что застал её и отца спящими в одной кровати. Именно Дарья, по свидетельствам светских хроникёров, громче всех плакала и причитала на недавних похоронах звезды.

— Ты мне стал дедушкой и родным человеком. Спасибо моим родителям за то, что они приняли его в семью, в нашу семью! Он мой родной человек, я буду помнить его всегда. Прошу прощения у работников театра, у труппы за то, что приходила сюда без Ивана Ивановича, возомнив, что имею на это право. Он мне сказал: «Я вижу твою любовь к театру и вижу, как ты свободна тут. Приходи». И я приходила. Ванечка, ты был моей жизнью! Любимый, я буду помнить тебя всегда. Я тебя люблю! — эмоционально сказала девушка. По свидетельствам присутствовавших, у неё была почти настоящая истерика.

Тайное завещание Ивана Краско: кто получит наследство народного артиста?

Завещание Ивана Краско публично не оглашалось. Предполагается, что основные претенденты — сыновья артиста Иван и Фёдор, рождённые в браке с Натальей Вяль.

После похорон экс-супруга Краско не слишком положительно отозвалась о сиделке, которую считали последней возлюбленной мэтра.

— Он ей верил. А потом выяснилось, что она обманывала всех. Говорила каждому члену семьи что-то своё. Недавно её спрашивали, почему Иван Иванович не ложится в больницу? Даша отвечала, что он не хочет. На самом деле ему нужно было быстрее лечь. Может быть, ещё протянул бы какое-то время на лекарствах и капельнице. Ещё Даша собирала деньги на лечение. Потом оказалось, что эти средства были не на лечение Ивана, а на её лечение. В общем, непонятно, зачем она всё это творила, — заявила журналистам Вяль. Она также упомянула, что не в курсе подробностей завещания.

Авторы Пётр Егоров