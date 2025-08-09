«Не верю в загробную жизнь»: 4 жены, юная невеста и другие безумства актёра Краско Оглавление Биография и карьера Личная жизнь Второй брак Третий брак — молодая жена Четвёртая свадьба — и шокирующая разница в возрасте Андрей Краско — пошёл по стопам отца Его последний поклон Он не признавал условностей, презирал старость и до последнего дня выходил на сцену. Краско называли последним романтиком, а он смеялся и женился на юных девушках. Подробнее о жизни артиста — в материале Life.ru. 9 августа, 16:04 Иван Краско — как жил и чем шокировал, от чего умер. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Freepik

9 августа СМИ облетела печальная новость — на 95-м году жизни умер первый народный артист России Иван Краско. Как пишут разные источники, причиной смерти стали последствия пережитого инсульта и онкология, помимо того, актёра беспокоили артериальная гипертензия и нарушение кровообращения в мозге. Также известно, что последние несколько дней он провёл в реанимации.

Биография и карьера

Иван Краско, первый народный артист России, родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. И хотя он с раннего возраста мечтал о киноискусстве, сначала пришлось выбрать военный путь. Будущий актёр рано лишился родителей, его воспитывал дядя. По его совету Иван поступил в морское училище, изучал артиллерию и служил лейтенантом. Однако судьба внесла коррективы — массовые сокращения в армии изменили его планы.

Тогда он подал документы в Ленинградский театральный институт имени Островского, поступил и окончил его в начале 60-х. После этого начал свою театральную карьеру в Большом драматическом театре под руководством легендарного режиссёра Товстоногова, а спустя некоторое время, в 1965 году, перешёл в Театр имени Комиссаржевской, где играл до 2021 года и был ведущим актёром.

Кинодебют Краско состоялся в 1961 году, когда он исполнил небольшую роль в фильме «Балтийское небо». За свою долгую карьеру он снялся в более чем 150 фильмах, среди которых такие известные картины, как «Господин оформитель», «Сержант милиции», «Мастер и Маргарита», «Сын полка», «Принц и нищий» и «Эскадрон гусар летучих».

В 1976 году Иван Иванович был удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР». Спустя 16 лет, в 1992 году, он достиг ещё одной значительной вехи в своей карьере, получив звание «Народный артист Российской Федерации».

Иван Краско сыграл множество ярких ролей. Фото © РИА «Новости» / Галина Кмит

Личная жизнь

Во время учёбы в театральном училище Иван Краско встретил свою будущую жену Екатерину, с которой вскоре связал свою жизнь. У них родилась дочь Галина, но вскоре карьера актёра затмила семейные заботы. Репетиции и гастроли занимали большую часть его времени — и работа в театре не просто стала для него профессией, а заменила семью.

В результате брак распался, а Галина выросла вдали от отца, который целиком погрузился в творчество, и, повзрослев, выстроила вокруг себя непроницаемую стену. Даже когда Иван, спустя годы, решил попытаться восстановить отношения — писал письма, дарил подарки внукам, звонил — его старания ни к чему не привели.

Второй брак

Его второй брак был счастливее. Иван Краско и его вторая жена Кира Петрова провели вместе 40 лет, воспитав двоих детей и постоянно путешествуя по стране в гастролях. Кира терпела слабости Ивана и принимала его таким, какой он есть.

— Во втором браке с Кирой всё было иначе. Однажды я заявил, что пойду грузить хлеб, чтобы заработать. Но моя теща была против, сказала дочери: «Кира, ты что, не понимаешь, Ваня бросил офицерскую карьеру, он артистом будет!» Это святая женщина, которую я до сих пор боготворю, — вспоминал актёр.

Однако, когда Иван признался в наличии у него внебрачной дочери, это Киру сломало. Да, она его простила, но забыть не смогла.

А потом ещё и их сын Андрей, талантливый, но очень ранимый человек, начал пить, в 1997 году Кира ушла из жизни, не пережив навалившихся испытаний. Через девять лет после её смерти Андрей, отказавшись от алкоголя, также скончался — на съёмочной площадке сериала «Ликвидация».

Третий брак — молодая жена

После долгих лет одиночества Иван Краско встретил молодую художницу по костюмам Наталью Вяль. Разница в возрасте в 47 лет вызвала общественный резонанс и споры, но для Ивана это стало новым началом, полным радости и надежды. В 2009 году они связали свои жизни узами брака, вскоре у них появились два сына – Иван и Фёдор. Краско тогда, как признавался сам, впервые стал отцом по-настоящему. Он наслаждался каждым моментом: читал сказки и гулял с детьми, несмотря на свои годы.

Однако в 2019 году Наталья приняла решение уйти, по слухам, к другому мужчине. Этот поворот событий стал для Ивана тяжёлым испытанием, но он не сожалел о прожитом времени.

Иван Краско с сыновьями Иваном и Фёдором. Фото © ТАСС / Замир Усманов

Четвёртая свадьба — и шокирующая разница в возрасте

В свои 85 лет актёр эпатировал общественность, объявив о помолвке с 25-летней Натальей Шевель, студенткой его курса. Эта новость вызвала волну обсуждений: одни смеялись, другие осуждали, третьи удивлялись. Многие считали, что актёр пытается избежать неизбежного — старости. Но Иван Краско верил — настоящей любви все возрасты покорны.

На протяжении трёх лет создавалось ощущение, что пара и правда счастлива, но вскоре в СМИ начали появляться слухи об изменах Натальи. В ответ на это актёр заявил о своём намерении развестись и вернуться к своей бывшей жене Наталье Вяль. Для многих это было удивительно, но она согласилась.

Но и на этом страсти не прекратились. В 2021 году вокруг актёра разразился скандал, когда Юлия Кичемасова заявила, что родила от него дочь, однако тест ДНК опроверг это. Позже он начал отношения с Натальей Смыковой, которая была младше него на 60 лет, но они быстро завершились. Оставшись один, Краско часто попадал в больницы, а его жизнь становилась всё более трагикомичной.

Свадьба Ивана Краско и молодой Натальи Шевель шокировала страну. Фото © ТАСС / Руслан Шамуко

Андрей Краско — пошёл по стопам отца

Сын артиста Андрей Краско, о трагичной судьбе которого мы уже ранее рассказали, пошёл по стопам отца.

— Андрюша насмехался над моей профессией, когда ему было девять лет. Помню, я сыграл учителя-фронтовика, которому осколок попал в тело. Андрюха мне сказал: «У тебя работа смешная. Помер, а сам домой пришёл!» И смеётся. В этом уже говорила его кинематографичность. Всё должно быть достоверно: если помер, то помер. А потом он закончил десятый класс и ошарашил нас, что хочет в театральный поступать, — делился Иван Краско.

Иван Краско часто говорил о том, что его сын Андрей достиг в своей карьере гораздо больших высот, чем он сам. Хотя иногда это вызывало у Ивана Ивановича чувство ревности, в его глазах всегда читалась гордость за достижения сына.

— Я от Андрея и научился делать всё по-настоящему. Когда ему вручали актёрскую премию народного артиста СССР имени Стржельчика, ко мне подошёл журналист и спросил: «Ну что, папаша, завидно?» Я ответил: «Это, пожалуй, тот случай, когда мне совершенно не обидно, что он вперёд батьки выскочил, — вспоминал артист уже после смерти своего сына.

Актёр Андрей Краско — сын Ивана Краско © ТАСС / SC Communications International

Его последний поклон

Завершил свою карьеру Иван Краско в 2022 году. Выйдя из реанимации после сердечного приступа, он снялся в фильме «Моя ужасная сестра». Увы, его физическое состояние не позволяло ему больше продолжать играть, силы постепенно покидали его. 9 августа 2025 года яркий актёр ушёл тихо — как все пожилые люди.

Однажды Иван Краско сказал, что не верит в загробную жизнь и поэтому стремится успеть всё здесь. И, кажется, ему это удалось.

Авторы Андрей Ананьев