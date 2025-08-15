Блогер Wylsacom полностью погасил долг в 2,5 млн перед налоговой
Обложка © VK / Валентин Петухов
Известный блогер Валентин Петухов (Wylsacom) полностью погасил задолженность перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает издание «Постньюс».
В начале августа 2025 года сумма его долга составляла 2 млн 476 тыс. рублей. Если бы блогер не внёс платеж, его счета могли заблокировать, но теперь этой угрозы нет.
В июле Петухов уже выплатил другой долг в размере 2 млн 648 тыс. рублей. Кроме того, в декабре 2024 года выяснилось, что он накопил более 1,1 тыс. штрафов за нарушения ПДД. В отношении его не возбуждалось исполнительное производство.