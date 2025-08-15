Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 11:03

Блогер Wylsacom полностью погасил долг в 2,5 млн перед налоговой

Обложка © VK / Валентин Петухов

Обложка © VK / Валентин Петухов

Известный блогер Валентин Петухов (Wylsacom) полностью погасил задолженность перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает издание «Постньюс».

В начале августа 2025 года сумма его долга составляла 2 млн 476 тыс. рублей. Если бы блогер не внёс платеж, его счета могли заблокировать, но теперь этой угрозы нет.

С чистой совестью: Хабиб Нурмагомедов оплатил все долги перед налоговой
С чистой совестью: Хабиб Нурмагомедов оплатил все долги перед налоговой

В июле Петухов уже выплатил другой долг в размере 2 млн 648 тыс. рублей. Кроме того, в декабре 2024 года выяснилось, что он накопил более 1,1 тыс. штрафов за нарушения ПДД. В отношении его не возбуждалось исполнительное производство.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Wylsacom (Валентин Петухов)
  • ФНС РФ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar