«Умирающий лебедь», 32 фуэте и «Красная Жизель»: Роковые страсти и отчаяние Кшесинской, Павловой и Спесивцевой Они доводили зрителей до слёз, покоряли сердца аристократов и проживали жизни героинь как свои. Life.ru вспоминает королев русского балета с не менее легендарными судьбами. 13 августа, 09:20 Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Ольга Спесивцева — какие тайны хранили королевы балета. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / MrLopez2681, © Wikipedia / Фишер К.А., © Wikipedia / Sydney Fox Studio.

Матильда Кшесинская и Николай II: запретная любовь, тайный сын и эмиграция

Матильда Кшесинская — одна из наиболее известных русских балерин, прима Мариинского театра, заслуженная артистка Императорских театров. Исполняла партии Авроры и Эсмеральды, танцевала в «Баядерке», «Дочери фараона», «Щелкунчике» и «Шопениане», участвовала в антрепризе Сергея Дягилева. Могла исполнить 32 оборота фуэте — и это рекорд.

Кшесинская известна не только своими блестящими партиями на сцене, но и насыщенной личной жизнью. Наиболее известен её роман с будущим Николаем Вторым — цесаревичем Николаем Александровичем.

Познакомились Матильда и Николай в 1890 году после выпускного спектакля Императорского училища — их посадили за стол рядом, завязалась беседа.

— Я не помню, о чём мы говорили, но я сразу влюбилась в Наследника. Как сейчас, вижу его голубые глаза с таким добрым выражением. Я перестала смотреть на него только как на Наследника, я забывала об этом, всё было как сон, — позже писала Кшесинская.

Матильда утверждала, что их встречи с цесаревичем проходили в небольшом особняке на Английском проспекте, причём понимала, что остаться вместе они не смогут.

— Я сознавала, что совершаю что-то, чего я не имею права делать из-за родителей. Но... я обожала Ники, я думала лишь о нём, о моём счастье, хотя бы кратком, — делилась балерина.

Когда в 1894 году Кшесинская узнала о помолвке Николая с принцессой Аликс, то не удивилась, ведь этого следовало ожидать, но очень расстроилась. Но, по её словам, они всё равно изредка обменивались письмами и Николай даже написал бывшей возлюбленной: «Что бы со мною в жизни ни случилось, встреча с тобою останется навсегда самым светлым воспоминанием моей молодости».

Матильда Кшесинская — балерина, покорившая сердца великих князей. Фото © ТАСС / Репродукция ТАСС

После истории с наследником престола Матильда встречалась с внуком Николая I, великим князем Сергеем Михайловичем, по всей вероятности, именно от него в 1902 году она родила сына Владимира, хотя утверждала обратное. Танцовщица первоначально хотела назвать мальчика Николаем, но решила, что не имеет на это права. В 1911 году ребёнок по высшему указу получил фамилию «Красинский» и отчество «Сергеевич». Тогда же сердце артистки завоевал князь Андрей Владимирович, внук Александра II. Кшесинская вышла за него замуж уже будучи в эмиграции во Франции в 1921 году, и князь Андрей официально усыновил Владимира.

В Париже Матильда открыла свою балетную студию. Её брат, Иосиф, остался в России, работал в Кировском (Мариинском) театре и умер в блокаду Ленинграда. Сын Кшесинской Владимир в 1941 году на оккупированном юге Франции был арестован гестапо и отправлен в концлагерь в Компьене. Он отказался поддержать немцев в войне с СССР, тем не менее скоро был освобождён.

В 1960 году танцовщица издала свои мемуары «Souvenirs de la Kschessinska». Умерла Матильда Кшесинская в 1971 году в возрасте 99 лет и была похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в одной могиле с мужем и сыном.

Матильда Кшесинская и Николай II — что известно о романе. Фото © Wikipedia / MrLopez2681

Анна Павлова: от «Умирающего лебедя» до десерта её имени

Анну Павлову называют самой загадочной балериной — и не зря. Точно не установлено даже её отчество. Её отцом называют или солдата Преображенского полка Матвея Павлова, или крупного московского банкира Лазаря Полякова. Есть даже версия, что настоящий отец — представитель редкой этнорелигиозной группы караимов Шаббетай (Савелий, Матвей) Шамаш. Но, как бы там ни было, по документам танцовщица числилась как «Павловна».

Анна Павлова — королева русского балета, первая исполнившая «умирающего лебедя». Фото © Wikipedia

В 1889 году, в 8 лет, Павлова увидела постановку «Спящая красавица» и тут же захотела танцевать. В 10 лет она поступила в Императорское театральное училище, где первоначально не выделялась, но на выпускном экзамене все отметили её необыкновенную лёгкость и отсутствие шаблонности. В 1906 году Анна получила звание балерины. Через год впервые вышла на сцену в миниатюре «Умирающий лебедь», ставшей мировым символом балета.

С 1909 года участвовала в знаменитых «Русских сезонах» Сергея Дягилева, где исполняла заглавную партию Сильфиды в одноимённом балете. Афишу к этой постановке нарисовал художник Валентин Серов — и она стала визитной карточкой спектакля и русского балета в целом.

С началом Первой мировой войны Анна Павлова окончательно решила остаться в Англии со своим возлюбленным и импресарио Виктором Дандре. Все 20-е годы она гастролировала по миру со своей труппой — ей покорилась публика на всех континентах. Анна могла дать до 200 выступлений в год, а её образы отличала редкая психологическая достоверность. В 1925-26 годах балерина побывала в Австралии и Новой Зеландии, где в честь неё назвали торт-безе со взбитыми сливками и фруктами — «Павлова», сказав, что десерт такой же воздушный, как и танцовщица.

Павлову очень любили и в Нидерландах — даже вывели именной сорт белоснежных тюльпанов. 17 января 1931 года балерина прибыла в Гаагу на гастроли, хотя уже тогда плохо себя чувствовала — у неё развивался плеврит из-за сильной недолеченной простуды. 23 января Анна Павлова умерла от осложнений болезни в возрасте 49 лет. Её последними словами была просьба: «Приготовьте мой костюм лебедя».





Кремировали Анну Павлову по древнеиндийскому обряду, как она и хотела. Урна с её прахом находится в колумбарии в Лондоне. Рядом с ней неизменно стоит фигурка белого лебедя. Скульптура Павловой венчает купол Театра дворца Виктории. В 1983 году Эмиль Лотяну снял фильм «Анна Павлова» с Галиной Беляевой в главной роли. В 1988 году советские астрономы назвали именем балерины астероид.

Ольга Спесивцева: как роль Жизели разрушила жизнь великой балерины

Ольга Спесивцева родилась в 1895 году в Ростове-на-Дону в семье актёра. Но, так как он рано умер, мать была вынуждена отдать детей в приют. Позже Ольгу приняли в Санкт-Петербургское театральное училище и в балетную труппу. Развитие карьеры Ольги совпало с переломом в истории России, но она осталась танцевать в Мариинском театре, где были очень трудные условия — помещения почти не топили, артисты часто болели. Педагог Агриппина Ваганова даже растирала Ольгу барсучьим жиром и заставляла пить горячее молоко.

В Ольгу влюбился искусствовед Аким Волынский — она ответила ему взаимностью, он стал её гражданским мужем. Предположительно, именно по его совету балерина, готовясь к партии Жизели — девушки, сошедшей с ума из-за предательства любимого и превратившейся после гибели в фею, — стала посещать психиатрические больницы, чтобы достоверно воссоздать безумие героини. И в 1919 году Ольга впервые исполнила Жизель. Причём этого могло и не быть — пришлось заменить приболевшую приму.

Ольга Спесивцева так вжилась в роль несчастной Жизели, что и впрямь сошла с ума. Фото © Wikipedia

— Финал первого акта она исполняла только в танце, без пантомимы. И в театре все плакали. После первого акта весь партер встал и ей устроили небывалую овацию. А на другое утро она пришла ко мне печально-убитая. Говорила, как будто про себя, мол, я не должна танцевать Жизель, я слишком в неё вживаюсь, — писала впоследствии сестра Ольги Зинаида.

Спесивцева рассталась с Волынским и вышла замуж за сотрудника Петросовета Бориса Каплуна. У него была очень неоднозначная репутация — хотя бы из-за того, что он возглавлял комиссию по национализации кладбищ. Ходили слухи, что они с Ольгой встречались в крематории. Но в 1923 году Каплун помог балерине и её маме эмигрировать во Францию, где Спесивцева стала первой русской звездой в Гранд Опера — именно для неё возродили классическую постановку «Жизели». При этом в столице Франции Ольга так и не смогла стать своей, к тому же её подозревали в работе на советскую разведку. Спустя несколько лет, в начале тридцатых годов, Каплун появился в Париже, что очень напугало танцовщицу. Именно после этого у неё началась мания преследования. В 1934 году мать балерины уехала назад — в СССР.

В 1939 году Ольга последний раз выступила во Франции и переехала в США с помощью бизнесмена Леонарда Брауна. Но его внезапная смерть потрясла балерину — она осталась в Штатах совершенно одна. Душевное расстройство прогрессировало. Ольгу поместили в социальную психиатрическую клинику, где она в общей сложности провела более 20 лет. В 1963 году почитатель её творчества писатель Дейл Ферн перевёз Спесивцеву в пансионат на ферме Толстовского фонда, который основала младшая дочь Льва Толстого, ей нашли русскоговорящего врача. Навестить бывшую приму приезжал известный советский танцовщик Марис Лиепа. Ольга Спесивцева умерла в сентябре 1991 года в возрасте 96 лет.

Спесивцева является героиней балета Бориса Эйфмана «Красная Жизель». В 1995 году кинорежиссёр Алексей Учитель снял фильм «Мания Жизели», посвящённый её судьбе.