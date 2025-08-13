США пока не объявили имя музыканта, который представит страну на конкурсе «Интервидение-2025», однако это может быть один из детей вечного короля поп-музыки Майкла Джексона. Среди них — старший сын Майкл Джозеф Джексон-младший, который выбрал путь актёра и продюсера, а также младший брат Принц Майкл Джексон II, он занимается экологией и ведёт уединённый образ жизни. Об этом сообщает Mash.

Однако больше всего шансов поехать на конкурс в Москву у дочери легендарного артиста — 27-летней Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Ей может составить конкуренцию загадочный внебрачный сын Майкла — норвежский рэпер Омер Бахти, обладающий двойным гражданством.

Майкл Джексон, который не раз выступал в России и завоевал сердца миллионов, остаётся символом культурного диалога между США и нашей страной. Наследники великого артиста имеют все шансы продолжить эту музыкальную традицию и укрепить дружеские связи через искусство.