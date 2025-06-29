Порезы, синяки и ссадины: Обнародованы новые детали вскрытия Майкла Джексона

Спустя 16 лет после смерти Майкла Джексона, в отчёте о вскрытии были обнаружены детали, вызывающие вопросы. RadarOnline сообщает, что на теле певца были зафиксированы многочисленные следы от инъекций, шрамы от пластических операций и признаки возможных травм, полученных незадолго до смерти.

Судмедэкспертиза выявила у Джексона кровоподтеки и царапины на руках, плечах и бедрах. Также были обнаружены старые шрамы за ушами и по бокам носа. Особое внимание привлекли свежие повреждения: порезы на спине и ссадины на коленях и голенях, что позволяет предположить возможное падение незадолго до смерти.

Также эксперты отметили последствия старой травмы головы — ожога, полученного на съёмках рекламы Pepsi в 1984 году. Передняя часть кожи головы была затонирована татуировкой, а на лице имелся перманентный макияж — на бровях и губах. Кроме того, вскрытие показало множественные переломы грудины и рёбер, появившиеся в результате экстренной сердечно-легочной реанимации. В организме певца нашли следы лекарств, которые, по официальной версии, и привели к его гибели.