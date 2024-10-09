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9 октября, 09:44

Бывшая жена Майкла Джексона рассказала, что певец был девственником до 35 лет

Майкл Джексон с женой Лизой Мари Пресли. Фото © Getty Images / Stephane Cardinale / Sygma

Майкл Джексон с женой Лизой Мари Пресли. Фото © Getty Images / Stephane Cardinale / Sygma

В своих посмертных мемуарах покойная певица Лиза Мари Пресли раскрыла подробности жизни с Майклом Джексоном: оказывается, она была первой женщиной короля поп-сцены. Якобы артист сразу признался ей, что в свои 35 лет он всё ещё девственник.

«Я думаю, что он целовался с Татум О’Нил (актриса кино и телевидения — Прим. Life.ru) и Брук Шилдс (модель, актриса — Прим. Life.ru), с которой у него также был роман. Он сказал, что певица Мадонна однажды пыталась с ним переспать, но ничего не произошло. Я была в ужасе, потому что боялась сделать неверный шаг», — поделилась воспоминаниями дочь Элвиса Пресли.

В мемуарах Лиза Мари призналась, что Джексон практически сразу признался ей в любви, хотя она в тот момент ещё состояла в браке с музыкантом Дэнни Кио. Всего через несколько месяцев после начала отношений Джексон и Пресли связали себя узами брака. Но уже спустя два года Лиза Мари подала на развод — брак, по её словам, разрушила зависимость артиста.

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Лиза Мари Пресли умерла в 2023 году, в возрасте 54 лет. Причиной смерти певицы стала непроходимость кишечника, возникшая после операции по снижению веса.

Алена Пенчугина
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