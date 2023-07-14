Установлена причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари скончалась в больнице в январе этого года. Ей было 54. За несколько часов до этого у неё случился сердечный приступ, после чего её госпитализировали. Лиза Мари Пресли, как и отец, посвятила себя музыкальной карьере, хоть и не добилась в этом деле таких высот. Она выпустила три альбома: To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) и Storm & Grace (2012). А ещё певица курировала благотворительный фонд Элвиса Пресли.