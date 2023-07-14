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14 июля, 01:49

Установлена причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли

AP: Смерть дочери Элвиса Пресли Лизы Мари вызвали осложнения после операции

<p>Дочь Элвиса Пресли Лиза Мари. Обложка © ТАСС / Malte Ossowski / SVEN SIMON</p>

Дочь Элвиса Пресли Лиза Мари. Обложка © ТАСС / Malte Ossowski / SVEN SIMON

Причиной смерти единственной дочери легендарного музыканта Элвиса Пресли, 54-летней певицы Лизы Мари, стали осложнения после бариатрической операции. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на отчёт медэкспертов.

Судмедэксперты установили, что к смерти певицы привела непроходимость кишечника, возникшая после операции по снижению веса. В день госпитализации Лиза Мари жаловалась на боли в животе.

Реакция Траволты, Версаче и других звёзд на смерть единственной дочери Элвиса Пресли Лизы Мари

Реакция Траволты, Версаче и других звёзд на смерть единственной дочери Элвиса Пресли Лизы Мари

Единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари скончалась в больнице в январе этого года. Ей было 54. За несколько часов до этого у неё случился сердечный приступ, после чего её госпитализировали. Лиза Мари Пресли, как и отец, посвятила себя музыкальной карьере, хоть и не добилась в этом деле таких высот. Она выпустила три альбома: To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) и Storm & Grace (2012). А ещё певица курировала благотворительный фонд Элвиса Пресли.

Оксана Попова

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