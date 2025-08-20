МИД огласил окончательный список из 21 страны-участницы Интервидения

В музыкальном конкурсе «Интервидение» примет участие 21 страна, включая Соединённые Штаты Америки. Окончательный список участников огласил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов на пресс-конференции.

Дипломат зачитал полный перечень государств-участников, среди которых Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия и страны Ближнего Востока. Он уточнил, что к ранее объявленным 19 странам добавились Кения и Эфиопия, а организаторы также рассчитывают на творческое участие исполнителя из ОАЭ.

Алимов отметил, что ни одной стране не было отказано в участии по политическим мотивам, а все решения принимались исходя из соответствия артистов формату конкурса, высокому музыкальному цензу и их календарных графиков. Он подчеркнул, что глобальный интерес к формату налицо, так как в конкурсе примут участие государства из всех регионов мира. Он не исключил, что до начала конкурса зрителей могут ждать ещё какие-то приятные сюрпризы.