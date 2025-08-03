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Регион
3 августа, 18:31

Новым послом «Интервидения» стало трио из Башкирии

Ещё одним послом Интервидения стала группа Ay Yola

Группа Ay Yola. Обложка © Telegram / AY YOLA

Группа Ay Yola. Обложка © Telegram / AY YOLA

Новым послом международного конкурса «Интервидение» стало трио из Башкирии Ay Yola. Данное заявление сделала пресс-служба проекта.

«Харизма, уважение к культурным корням и умение говорить с публикой на языке музыки и эпоса делают каждое выступление этого башкирского трио настоящим событием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особую популярность приобрёл трек Homay, который несколько месяцев лидировал в мировом чарте Shazam, а клип собрал 20 миллионов просмотров. По словам организаторов, это демонстрирует многообразие культур не только среди участников, но и среди послов. Официальная презентация трио состоится на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.

Северной Корее предложили принять участие в Интервидении-2025
Северной Корее предложили принять участие в Интервидении-2025

Напомним, что конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября. Россию на мероприятии представит Ярослав Дронов (Shaman) с композицией, созданной Максом Фадеевым. Первым послов проекта был назначен певец Дима Билан, вторым — исполнительница Клава Кока.

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Юлия Сафиулина
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