Копия Майкла Джексона выступит на Интервидении за США

США на Интервидении-2025 представит хип-хоп-артист Брендон Ховард. Об этом «Известиям» сообщили организаторы музыкального соревнования.

Музыкант, известный также под псевдонимом Б. Ховард, воспитывался в окружении творческих людей. Его бабушка выступала в составе американского коллектива The Caravans, а мать построила успешную карьеру в качестве соул-певицы и автора текстов.

Медиа на протяжении долгого времени муссировали предположение о возможном родстве артиста с Майклом Джексоном — внешне они и правда очень похожи. Слухи о том, что он является внебрачным сыном американского поп-короля, возникли пятнадцать лет назад в американских СМИ, а косвенным подтверждением этого называют роман его матери с Джексоном в начале 1980-х годов.

Сам Ховард обещал предоставить ДНК-тест в подтверждение своего родства с мастером лунной походки и сдержал слово — в 2014 он показал соответствующие образцы. Вот только ясности в ситуации они почти не принесли: как утверждает издание TMZ, бланк для теста, данные которого говорили, что певец с вероятностью «99.99999%» является сыном Майкла Джексона, был скачан из Интернета. При этом компания, якобы его проводившая, не существует, а её логотип был взят из фильма «Терминатор: Да придёт спаситель».

Творчество Ховарда неоднократно отмечалось включением в авторитетные чарты, включая знаковый Billboard 200. В 2010 году он совместно с другими музыкантами представил гимн чемпионата мира по футболу в ЮАР Ke Nako, созданный как дань уважения Нельсону Манделе.