Путин пожелал успешных выступлений всем участникам Интервидения

На XI Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур глава государства выразил уверенность, что современное «Интервидение» сохранит атмосферу творчества и дружбы между народами.

«Я желаю всем конкурсантам успешных выступлений. Нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культуры народов», — отметил Путин.