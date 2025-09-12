Единый день голосования
12 сентября, 11:07

Россия выступит на Интервидении под номером девять

Обложка © Telegram / Shaman

В Национальном центре «Россия» провели жеребьёвку, которая определила порядок выступления участников на международном песенном конкурсе Интервидение. Российскому исполнителю достался номер девять, представлять нашу страну будет Shaman (Ярослав Дронов).

Жеребьёвка участников. Видео © пресс-служба Интервидения

Организаторы креативно подошли к жеребьёвке. Участникам нужно было подойти к большому самовару и налить в кружку чай. На стенках чашки от воздействия горячей воды проявлялся номер, под которым предстоит выступить артисту из той или иной страны.

Напомним, список участвующих в Интервидении включает 21 страну, среди которых Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба Сербия и ближневосточные государства. Не так давно перечень пополнился Северной Кореей, Кенией и Эфиопией. Россию будет представлять популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Конкурс стартует 20 сентября. К слову, Интервидение проводилось в 1946 — 1993 годы при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Сейчас мероприятие вновь возрождают по инициативе России.

