Россия выступит на Интервидении под номером девять

В Национальном центре «Россия» провели жеребьёвку, которая определила порядок выступления участников на международном песенном конкурсе Интервидение. Российскому исполнителю достался номер девять, представлять нашу страну будет Shaman (Ярослав Дронов).

Жеребьёвка участников. Видео © пресс-служба Интервидения

Организаторы креативно подошли к жеребьёвке. Участникам нужно было подойти к большому самовару и налить в кружку чай. На стенках чашки от воздействия горячей воды проявлялся номер, под которым предстоит выступить артисту из той или иной страны.