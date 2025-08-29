«Всё по-семейному»: Shaman рассказал о своей группе поддержки на Интервидении
Shaman заявил, что Мизулина будет его поддерживать на конкурсе Интервидение
Обложка © Telegram/ SHAMAN
Поддерживать певца Shaman (Ярослава Дронова) на конкурсе Интервидение будет его возлюбленная — глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Также артист надеется увидеть в рядах болельщиков народного артиста Григория Лепса и певца Никиту Осина, чьим продюссированием он сейчас занимается.
«Со мной будет Катерина, конечно же. Я думаю, что будут её родители, я думаю, что будут мои родители. <...> Обратите внимание, всё по-простому, всё по-семейному. Друзья, семья, я думаю, что это самое главное. Самые главные люди, которые меня будут поддерживать», — заявил Дронов в беседе с РИА «Новости».
В окончательный перечень стран-участниц Интервидения вошла 21 страна, в том числе Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Кубя, Сербия и государства Ближнего Востока. К ним недавно присоединились КНДР, Кения и Эфиопия. Россию на песенном состязании представит SHAMAN (Ярослав Дронов).