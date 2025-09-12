Ведущими Интервидения станут Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина

Организаторы Интервидения-2025 раскрыли имена ведущих международного музыкального мероприятия. Ими стали певец Алексей Воробьёв и оперная дива Аида Гарифуллина. Финал конкурса состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.