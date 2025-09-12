Ведущими Интервидения станут Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина
Обложка © ТАСС / Сергей Елагин
Организаторы Интервидения-2025 раскрыли имена ведущих международного музыкального мероприятия. Ими стали певец Алексей Воробьёв и оперная дива Аида Гарифуллина. Финал конкурса состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.
«Ведущими Интервидения-2025 от России станет великолепная супружеская и творческая пара — популярный актёр и музыкант Алексей Воробьёв и оперная дива, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина», — рассказали в пресс-службе Интервидения.
Напомним, список участвующих в Интервидении включает 23 страны, среди которых Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба Сербия и ближневосточные государства. Нашу страну будет представлять популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Уже прошла жеребьёвка участников. Россия выступит 20 сентября под номером девять. Как предполагается, совокупное число зрителей, которые будут смотреть конкурс, составит около миллиарда человек.