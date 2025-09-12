Интервидение может собрать у экранов миллиард зрителей

Международный музыкальный конкурс Интервидение-2025 может собрать у экранов более миллиард зрителей. Об этом сказал начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, выступая в Национальном центре «Россия» перед участниками конкурса.

«Вы приехали из 23 стран, и в них живёт более трёх миллиардов человек. Если хотя бы каждый третий житель наших стран включит телевизор, то аудитория этого шоу будет миллиард. Вот сколько людей может вас посмотреть!» — сказал он.

Новиков отметил, что проигравших у Интервидения не будет, так как ценностями состязания являются национальное единство и взаимное уважение. По его словам, в этом и заключается многообразие, к которому призывает Россия.