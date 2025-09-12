Единый день голосования
12 сентября, 14:15

Интервидение может собрать у экранов миллиард зрителей

Обложка © пресс-служба Интервидения

Международный музыкальный конкурс Интервидение-2025 может собрать у экранов более миллиард зрителей. Об этом сказал начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, выступая в Национальном центре «Россия» перед участниками конкурса.

«Вы приехали из 23 стран, и в них живёт более трёх миллиардов человек. Если хотя бы каждый третий житель наших стран включит телевизор, то аудитория этого шоу будет миллиард. Вот сколько людей может вас посмотреть!» — сказал он.

Новиков отметил, что проигравших у Интервидения не будет, так как ценностями состязания являются национальное единство и взаимное уважение. По его словам, в этом и заключается многообразие, к которому призывает Россия.

Напомним, список участвующих в Интервидении включает 23 страны, среди которых Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба Сербия и ближневосточные государства. Нашу страну будет представлять популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Конкурс стартует 20 сентября, сегодня прошла жеребьёвка участников. Россия выступит под номером девять.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Другие новости
  • ТВ-передачи и ТВ-шоу
  • Поп-культура и Развлечения
