Путин заявил о живом интересе к Интервидению во всём мире
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Возрождённый международный песенный конкурс Интервидение привлёк значительное внимание в мире, в том числе среди стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании в формате «ШОС плюс».
«Конкурс уже вызвал живой интерес. Своё участие подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на сегодняшней встрече», — подчеркнул российский лидер.
Исторический конкурс «Интервидение», существовавший с 1960 по 1980-е годы по аналогии с «Евровидением», объединял не только социалистические страны, но и такие государства, как Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.
Напомним, окончательный список участвующих в Интервидении стран включает 21 страну, среди которых Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба Сербия и ближневосточные государства. Не так давно перечень пополнился Северной Кореей, Кенией и Эфиопией. Россию будет представлять популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов).