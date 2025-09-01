Мессенджер MAX
1 сентября, 10:22

Путин заявил о живом интересе к Интервидению во всём мире

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Возрождённый международный песенный конкурс Интервидение привлёк значительное внимание в мире, в том числе среди стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании в формате «ШОС плюс».

«Конкурс уже вызвал живой интерес. Своё участие подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на сегодняшней встрече», подчеркнул российский лидер.

Исторический конкурс «Интервидение», существовавший с 1960 по 1980-е годы по аналогии с «Евровидением», объединял не только социалистические страны, но и такие государства, как Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.

Напомним, окончательный список участвующих в Интервидении стран включает 21 страну, среди которых Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба Сербия и ближневосточные государства. Не так давно перечень пополнился Северной Кореей, Кенией и Эфиопией. Россию будет представлять популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

