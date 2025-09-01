Путин заявил о живом интересе к Интервидению во всём мире

Возрождённый международный песенный конкурс Интервидение привлёк значительное внимание в мире, в том числе среди стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании в формате «ШОС плюс».

«Конкурс уже вызвал живой интерес. Своё участие подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на сегодняшней встрече», — подчеркнул российский лидер.