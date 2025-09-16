Эрнст раскрыл интригующий секрет о финале «Интервидения»
Константин Эрнст рассказал о финале Интервидения
Обложка © Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что зрители в зале смогут увидеть лишь часть шоу «Интервидения», тогда как полную версию представят только на телевидении. По его словам, финал конкурса создаётся именно как телевизионный проект.
Эрнст отметил, что Live Арена в Москве вмещает всего около пяти тысяч человек, и поэтому «100% того, что запланировано», смогут оценить только телезрители.
Напомним, конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Россию в финале представит певец Shaman, а в жюри от страны войдёт композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Решение о проведении конкурса было закреплено указом президента Владимира Путина.
Само «Интервидение» было создано в 1977 году как советский ответ популярному «Евровидению». Первые финалы проходили в Сопоте (Польша) и собирали артистов из социалистических стран, а затем формат несколько раз возрождался в новом виде. В 2000-х обсуждалась идея сделать его главной альтернативой европейскому конкурсу, но проект так и не получил регулярного продолжения. Текущий «Интервидение-2025» в Москве станет крупнейшей попыткой перезапуска за последние десятилетия.