Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 10:53

Эрнст раскрыл интригующий секрет о финале «Интервидения»

Константин Эрнст рассказал о финале Интервидения

Обложка © Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС

Обложка © Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что зрители в зале смогут увидеть лишь часть шоу «Интервидения», тогда как полную версию представят только на телевидении. По его словам, финал конкурса создаётся именно как телевизионный проект.

Эрнст отметил, что Live Арена в Москве вмещает всего около пяти тысяч человек, и поэтому «100% того, что запланировано», смогут оценить только телезрители.

Напомним, конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Россию в финале представит певец Shaman, а в жюри от страны войдёт композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Решение о проведении конкурса было закреплено указом президента Владимира Путина.

Интервидение может собрать у экранов миллиард зрителей
Интервидение может собрать у экранов миллиард зрителей

Само «Интервидение» было создано в 1977 году как советский ответ популярному «Евровидению». Первые финалы проходили в Сопоте (Польша) и собирали артистов из социалистических стран, а затем формат несколько раз возрождался в новом виде. В 2000-х обсуждалась идея сделать его главной альтернативой европейскому конкурсу, но проект так и не получил регулярного продолжения. Текущий «Интервидение-2025» в Москве станет крупнейшей попыткой перезапуска за последние десятилетия.

«Три раза»: Shaman раскрыл ритуал, который выполняет перед каждым выходом на сцену
«Три раза»: Shaman раскрыл ритуал, который выполняет перед каждым выходом на сцену
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Константин Эрнст
  • «Интервидение»
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar