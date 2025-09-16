Эрнст раскрыл интригующий секрет о финале «Интервидения»

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что зрители в зале смогут увидеть лишь часть шоу «Интервидения», тогда как полную версию представят только на телевидении. По его словам, финал конкурса создаётся именно как телевизионный проект.

Эрнст отметил, что Live Арена в Москве вмещает всего около пяти тысяч человек, и поэтому «100% того, что запланировано», смогут оценить только телезрители.

Напомним, конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Россию в финале представит певец Shaman, а в жюри от страны войдёт композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Решение о проведении конкурса было закреплено указом президента Владимира Путина.