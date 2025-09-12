«Три раза»: Shaman раскрыл ритуал, который выполняет перед каждым выходом на сцену
Shaman заявил, что крестится перед каждым выходом на сцену
Shaman. Обложка © Life.ru
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом Shaman, рассказал про ритуал, который выполняет перед каждым выходом на сцену. Оказалось, что музыкант крестится, прежде чем начать выступление.
«Традиция — перекреститься три раза перед выходом на сцену», — цитирует музыканта NEWS.ru.
Напомним, Shaman будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Интервидение. В ходе жеребьёвки, которая определила порядок выступления участников, исполнителю достался номер девять. Всего же список участвующих в Интервидении включает 21 страну, среди которых Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия и ближневосточные государства.