12 сентября, 16:03

«Три раза»: Shaman раскрыл ритуал, который выполняет перед каждым выходом на сцену

Shaman заявил, что крестится перед каждым выходом на сцену

Shaman. Обложка © Life.ru

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом Shaman, рассказал про ритуал, который выполняет перед каждым выходом на сцену. Оказалось, что музыкант крестится, прежде чем начать выступление.

«Традиция — перекреститься три раза перед выходом на сцену», — цитирует музыканта NEWS.ru.

Shaman проиграл битву за бренд «Я русский»

Напомним, Shaman будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Интервидение. В ходе жеребьёвки, которая определила порядок выступления участников, исполнителю достался номер девять. Всего же список участвующих в Интервидении включает 21 страну, среди которых Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия и ближневосточные государства.

