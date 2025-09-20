Интервидение
20 сентября, 16:12

«Условно из молодых»: Матвиенко назвал, кого хотел бы видеть на Интервидении в следующем году

Обложка © ТАСС / Александр Щербак, Артем Геодакян

Народный артист России и член жюри конкурса «Интервидение» Игорь Матвиенко назвал артистов, которые могли бы представить страну на международном музыкальном конкурсе в следующем году. По его мнению, это певица Валерия Bearwolf и сибирская группа Otyken.

«По моему мнению, я бы отправил (на «Интервидение» в следующем году. — Прим. Life.ru) условно из молодых, например, Леру Bearwolf, у неё есть вот эта этническая составляющая. Или же сибирский коллектив Otyken — идеально вообще», сказал он.

По словам Игоря Матвиенко, хотя в России есть популярные исполнители, такие как Дима Билан, Сергей Лазарев и Полина Гагарина, их стиль является слишком унифицированным для международного конкурса. Народный артист отметил, что молодой состав с этнической и оригинальной составляющей — как Bearwolf или Otyken — лучше подчеркнёт культурную самобытность страны на сцене «Интервидения».

Ранее сообщалось, что легендарный американский рок-вокалист Джо Линн Тёрнер войдёт в жюри «Интервидения-2025». Экс-фронтмен групп Deep Purple и Rainbow принесёт в судейскую коллегию многолетний профессиональный опыт, накопленный за почти пятьдесят лет карьеры. Он работал с такими мировыми звёздами, как Элис Купер, Шер и Майкл Болтон, а его хит Stone Cold стал классикой рок-музыки. Всего музыкант участвовал в создании более 60 альбомов.

