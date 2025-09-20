Интервидение
20 сентября, 14:22

Мизулина показала, как «настраивает» SHAMAN на победу в Интервидении

Мизулина поддержала SHAMAN перед Интервидением, опубликовав совместное фото

Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала певца SHAMAN (Ярослава Дронова) перед выступлением на международном конкурсе «Интервидение-2025». В телеграм-канале общественницы появился совместное фото с артистом.

Снимок, дополненный эмодзи в виде мускулов и сердца в цветах российского флага, демонстрирует артиста в одежде с изображением герба Российской Федерации. Мизулина, обнимая певца за шею, таким образом публично выразила ему поддержку перед конкурсным выступлением.

Напомним, финал музыкального конкурса проходит сегодня на столичной Live Арене. В состязании будут участвовать более 20 государств: Белоруссия, КНР, Индия, Казахстан, Куба, Сербия, Штаты и другие. Россию представляет SHAMAN.

