Мизулина показала, как «настраивает» SHAMAN на победу в Интервидении
Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала певца SHAMAN (Ярослава Дронова) перед выступлением на международном конкурсе «Интервидение-2025». В телеграм-канале общественницы появился совместное фото с артистом.
Снимок, дополненный эмодзи в виде мускулов и сердца в цветах российского флага, демонстрирует артиста в одежде с изображением герба Российской Федерации. Мизулина, обнимая певца за шею, таким образом публично выразила ему поддержку перед конкурсным выступлением.
Напомним, финал музыкального конкурса проходит сегодня на столичной Live Арене. В состязании будут участвовать более 20 государств: Белоруссия, КНР, Индия, Казахстан, Куба, Сербия, Штаты и другие. Россию представляет SHAMAN.