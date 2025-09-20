Мизулина показала, как «настраивает» SHAMAN на победу в Интервидении

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала певца SHAMAN (Ярослава Дронова) перед выступлением на международном конкурсе «Интервидение-2025». В телеграм-канале общественницы появился совместное фото с артистом.

Снимок, дополненный эмодзи в виде мускулов и сердца в цветах российского флага, демонстрирует артиста в одежде с изображением герба Российской Федерации. Мизулина, обнимая певца за шею, таким образом публично выразила ему поддержку перед конкурсным выступлением.