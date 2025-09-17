Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 13:56

«Каждый будет нести ответственность»: Мизулина высмеяла идею Киркорова о профсоюзе артистов

Мизулина высмеяла предложение Киркорова о создании профсоюза артистов

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев, Максим Богодвид

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев, Максим Богодвид

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина высказалась по поводу предложения Филиппа Киркорова о создании профсоюза для артистов, которое прозвучало на фоне скандала с Егором Кридом. Своими мыслями на этот счёт она поделилась в Telegram-канале.

«Надеюсь, что в этом «профсоюзе» каждый из участников будет нести ответственность, если кого-то из них признают иноагентом или членом экстремистского движения ЛГБТ*. Один за всех, и все за одного», — написала Мизулина.

Свой пост глава ЛБИ сопроводила фотографией, на которой Киркоров запечатлё в «извинительной водолазке» после скандала с «голой вечеринкой» блогерши Насти Ивлеевой.

«Закрывали глаза детям»: Почему Крид ещё и огрызается за пошлость и непотребство на концерте 12+
«Закрывали глаза детям»: Почему Крид ещё и огрызается за пошлость и непотребство на концерте 12+

Ранее Киркоров выразил поддержку Егору Криду, в адрес которого Мизулина выдвинула обвинения в «развратных действиях» во время выступления в «Лужниках». Киркоров подчеркнул важность солидарности среди артистов, призвав их активно защищать друг друга, и отметил отсутствие организованной структуры для такой поддержки, сказав: «Нам нужен профсоюз, но его нет». Кроме того, Киркоров предложил изучать песни Аллы Пугачёвой в школах.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Екатерина Мизулина
  • Егор Крид
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar