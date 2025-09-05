«Закрывали глаза детям»: Почему Крид ещё и огрызается за пошлость и непотребство на концерте 12+ Оглавление Поцелуй в прямом эфире: как полуголая танцовщица и Крид шокировали родителей Проиграл суд, но не унимается: почему Крид нападает на Мизулину Карма настигла: все проблемы Крида из-за скандалов На днях певец Егор Крид снова попал в очередной скандал. На концерте, куда пришли дети, целовался взасос с полуголой танцовщицей, прыгавшей у него на коленях. Общественники потребовали от СК РФ и МВД дать правовую оценку. Life.ru собрал и другие скандалы Крида. 4 сентября, 21:23 Егор Крид перепутал возрастную маркировку. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Алексей Смагин

Поцелуй в прямом эфире: как полуголая танцовщица и Крид шокировали родителей

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет России с просьбой дать оценку происходившему на концерте певца в столичных «Лужниках» 30 августа. Мероприятие Мизулина сравнила с «голой вечеринкой», которую устроила блогерша Настя Ивлеева в конце 2023 года.

Обратить внимание было на что. На площадке собрались 86 тыс. зрителей, пришедшие на программу с возрастным ограничением 12+. Многие пришли семьями — с детьми.

В какой-то момент на сцене на шестах закрутились полуголые танцовщицы, а одна из них станцевала «горячий» танец звезде вечера, попрыгала у него на коленях, и в итоге огромные экраны над сценой крупным планом транслировали долгий и страстный поцелуй Крида с красоткой в маске.

Кадр из скандального номера Егора Крида на концерте 12+. Фото © Telegram / shot

В этот момент под возмущённые выкрики взрослые стали закрывать глаза своим чадам, в зале свистели и требовали остановить непотребство. Позже, когда в Сети стали появляться видео, снятые присутствовавшими на телефоны, скандал начал разрастаться в соцсетях. Многие обратили внимание на несоответствие происходившего на концерте установленному возрастному ограничению.

— Ярчайший пример стагнации: пошлость, вульгарность, однотипность, тупость, словоблудие. Кринж и тонны автотюна с отвратительным металлическим голосом, — писали комментаторы под видео с концерта Крида.

Проиграл суд, но не унимается: почему Крид нападает на Мизулину

После обращения Екатерины Мизулиной в следственные органы Крид пытался оправдаться на своих страницах в соцсетях, заявив, что переделает содержание номера, чтобы ни у кого не было вопросов, и выразил явное неудовольствие деятельностью руководителя Лиги безопасного Интернета, назвав обращение Мизулиной «самопиаром».

Похоже, российский певец сам по себе обидчив и злопамятен. Это уже не первый его конфликт с Мизулиной, и этот ответ — просто не самая удачная попытка поквитаться с обидчицей. Ещё в 2023 году общественница назвала Крида «главным скамером страны», артист решил, что обвинение ничем не обосновано, и подал к ней иск о защите чести и достоинства. Тяжба длилась несколько лет и окончательно завершилась в мае этого года. Суд постановил отказать Егору Булаткину (это настоящая фамилия Крида) в удовлетворении иска во всех инстанциях.

В итоге это только добавило масла в огонь. Возмущение выступлением поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов, заявивший, что «музыкальный концерт» по факту превратился в «имитацию нетрезвой случки в туалете третьесортного ночного клуба». Народный избранник посоветовал Криду «походить на академические курсы по вкусу, эстетике и этикету».

К разбору полётов подключились другие общественные организации, обратившиеся в МВД с требованием проверить номер исполнителя на предмет демонстрации «натуралистических изображений половых отношений».

Карма настигла: все проблемы Крида из-за скандалов

Похоже, в последнее время Егор Крид «умеет» попадать в неприятности. В мае этого года, как раз когда он окончательно проиграл по иску к Мизулиной, Санкт-Петербургское УФАС в отношении рэпера возбудило дело о незаконной рекламе в одном из его клипов.

Регулятор установил, что в ролике присутствует демонстрация виски, при этом пометка о рекламе отсутствует, предупреждения о вреде алкоголя тоже нет, а сам ролик вдобавок содержит бранные слова. Судебный процесс ещё не закончен, но, если вина будет доказана, артисту (а кроме него и производителю виски) грозит серьёзный штраф.

Егор Крид в «Лужниках». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / egorkreed

В начале этого года стало известно, что музыкант терпит убытки и как лицо своей торговой марки. По данным телеграм-канала SHOT, продажи косметики от Егора Крида упали на маркетплейсах на 60–70%. Заказов на кремы, лосьоны и зубные пасты торговой марки EK COSMETICS набирается не больше 100–200 позиций в день. И это на всю Россию.

В 2023 году каналы Егора Крида на видеохостингах в числе прочих блогеров вроде Некоглая и Юрия Хованского попали под санкции Роскомнадзора за незаконную рекламу онлайн-казино. Исполняя решение регулятора, на своей площадке Twitch даже забанил его канал.

Кстати, тогда же рэперу повезло избежать больших неприятностей на фоне начавшихся проверок различных блогеров, задолжавших налоговой крупные суммы денег. Когда начались показательные процессы, Крид оперативно выплатил свои задолженности, которые перевалили за миллион рублей.

Авторы Евгений Кузнецов