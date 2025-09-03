Мизулина назвала концерт Крида голой вечеринкой и обратилась в СК

Глава Лиги безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с жалобой на концерт Егора Крида. По её мнению, он превратился в «голую вечеринку», когда на сцене появились полураздетые танцовщицы, хотя возрастное ограничение мероприятия — 12+. Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале.

В своём телеграм-канале Мизулина заявила, что получила тысячи писем от обеспокоенных родителей, которые испугались за своих детей, увидевших, как на сцене у Крида пляшут полуголые девицы. Такие выступления, как считает глава ЛБИ, рушат моральные устои и ставят под угрозу семейные ценности.

Крид прокомментировал обвинения в своём телеграм-канале. По его мнению, эстетически верно выстроенный танцевальный номер и поцелуй с девушкой не навредят традиционным ценностям. При этом исполнитель пообещал внести изменения, чтобы избежать дальнейших конфликтов, но предъявил некоторые претензии к самой Мизулиной и её возлюбленному Ярославу Дронову (Shaman), заявив, что их публичный поцелуй — не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей, но и разрушение детской психики. Сам номер он пообещал доработать,