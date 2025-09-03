Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 09:57

Мизулина назвала концерт Крида голой вечеринкой и обратилась в СК

Обложка © ТАСС / Петр Ковалёв, Михаил Синицын

Обложка © ТАСС / Петр Ковалёв, Михаил Синицын

Глава Лиги безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с жалобой на концерт Егора Крида. По её мнению, он превратился в «голую вечеринку», когда на сцене появились полураздетые танцовщицы, хотя возрастное ограничение мероприятия — 12+. Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале.

В своём телеграм-канале Мизулина заявила, что получила тысячи писем от обеспокоенных родителей, которые испугались за своих детей, увидевших, как на сцене у Крида пляшут полуголые девицы. Такие выступления, как считает глава ЛБИ, рушат моральные устои и ставят под угрозу семейные ценности.

Крид прокомментировал обвинения в своём телеграм-канале. По его мнению, эстетически верно выстроенный танцевальный номер и поцелуй с девушкой не навредят традиционным ценностям. При этом исполнитель пообещал внести изменения, чтобы избежать дальнейших конфликтов, но предъявил некоторые претензии к самой Мизулиной и её возлюбленному Ярославу Дронову (Shaman), заявив, что их публичный поцелуй — не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей, но и разрушение детской психики. Сам номер он пообещал доработать,

Егор Крид проиграл суд Мизулиной и остался «главным скамером» России
Егор Крид проиграл суд Мизулиной и остался «главным скамером» России

Ранее певец SHAMAN заявил, что Екатерина Мизулина наполняет его энергией в то время, как даже близкие люди могут «невольно её отнимать». По её словам, у них сложились крепкие гармоничные отношения и ему достаточно просто быть рядом с ней, чтобы чувствовать себя лучше.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Екатерина Мизулина
  • Егор Крид
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar