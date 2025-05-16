Егор Крид проиграл суд Мизулиной и остался «главным скамером» России

Первый кассационный суд отклонил жалобу певца Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин) на решение суда, который отказал ему в удовлетворении иска к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Информация об этом появилась в Telegram-канале суда.

Мизулина во время онлайн-трансляции на форуме безопасного интернета назвала исполнителя «главным скамером страны». Певец посчитал, что это нанесло ущерб его репутации как артиста и блогера, и требовал опровержения этих слов.

Изначально суд первой инстанции отклонил иск Крида, а апелляционный суд поддержал это решение. Лингвистическая экспертиза установила, что слово «скамер» не является общеупотребительным в русском языке и отсутствует в словарях. Не согласившись с решениями нижестоящих судов, Егор Крид обратился в Первый кассационный суд, однако тот оставил предыдущие судебные решения без изменений.