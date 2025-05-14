В суде назвали сумму морального ущерба, которую Лебедев и Дудь* должны выплатить Мизулиной
Суд обязал Лебедева и Дудя* выплатить Мизулиной 500 тыс. руб. за моральный ущерб
Артемий Лебедев, Екатерина Мизулина, Юрий Дудь*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /t emalebedev, yurydud*, © ТАСС / Михаил Терещенко
Судебное решение по иску главы Лиги безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной вынесено частично в её пользу. Лефортовский районный суд Москвы признал ложными и порочащими её честь, достоинство и деловую репутацию сведения, распространенные ответчиками — дизайнером Артемием Лебедевым и блогером Юрием Дудём*. Они обязаны выплатить потерпевшей моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей (200 тысяч рублей с Дудя*, и 300 — с Лебедева). При этом Мизулина изначально хотела получить с обидчиков 10 миллионов.
Также ответчики обязаны удалить соответствующие видеофрагменты с YouTube. Кроме того, запрещено в дальнейшем распространять нелицеприятную информацию о Мизулиной на любых онлайн-ресурсах или в медиа.
Напомним, что конфликт между Екатериной Мизулиной и Артемием Лебедевым, возникший после интервью последнего Юрию Дудю*, привёл к судебному разбирательству. Общественница подала иск о защите чести и достоинства против Лебедева и Дудя*, обвинив их в распространении негативных сведений о ней и её работе в ЛБИ. Мизулина отказалась мириться с Лебедевым, даже после того, как тот принёс извинения. После победы в суде глава ЛБИ прокомментировала свой успех.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.