В суде назвали сумму морального ущерба, которую Лебедев и Дудь* должны выплатить Мизулиной

Судебное решение по иску главы Лиги безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной вынесено частично в её пользу. Лефортовский районный суд Москвы признал ложными и порочащими её честь, достоинство и деловую репутацию сведения, распространенные ответчиками — дизайнером Артемием Лебедевым и блогером Юрием Дудём*. Они обязаны выплатить потерпевшей моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей (200 тысяч рублей с Дудя*, и 300 — с Лебедева). При этом Мизулина изначально хотела получить с обидчиков 10 миллионов.