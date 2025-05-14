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Регион
14 мая, 15:24

В суде назвали сумму морального ущерба, которую Лебедев и Дудь* должны выплатить Мизулиной

Суд обязал Лебедева и Дудя* выплатить Мизулиной 500 тыс. руб. за моральный ущерб

Артемий Лебедев, Екатерина Мизулина, Юрий Дудь*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /t emalebedev, yurydud*, © ТАСС / Михаил Терещенко

Артемий Лебедев, Екатерина Мизулина, Юрий Дудь*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /t emalebedev, yurydud*, © ТАСС / Михаил Терещенко

Судебное решение по иску главы Лиги безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной вынесено частично в её пользу. Лефортовский районный суд Москвы признал ложными и порочащими её честь, достоинство и деловую репутацию сведения, распространенные ответчиками — дизайнером Артемием Лебедевым и блогером Юрием Дудём*. Они обязаны выплатить потерпевшей моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей (200 тысяч рублей с Дудя*, и 300 — с Лебедева). При этом Мизулина изначально хотела получить с обидчиков 10 миллионов.

Также ответчики обязаны удалить соответствующие видеофрагменты с YouTube. Кроме того, запрещено в дальнейшем распространять нелицеприятную информацию о Мизулиной на любых онлайн-ресурсах или в медиа.

Суд обязал Лебедева и Дудя* удалить ролики с оскорблениями Мизулиной
Суд обязал Лебедева и Дудя* удалить ролики с оскорблениями Мизулиной

Напомним, что конфликт между Екатериной Мизулиной и Артемием Лебедевым, возникший после интервью последнего Юрию Дудю*, привёл к судебному разбирательству. Общественница подала иск о защите чести и достоинства против Лебедева и Дудя*, обвинив их в распространении негативных сведений о ней и её работе в ЛБИ. Мизулина отказалась мириться с Лебедевым, даже после того, как тот принёс извинения. После победы в суде глава ЛБИ прокомментировала свой успех.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Ольга Сливченко
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