Мизулина прокомментировала победу над Лебедевым в суде: Замучаетесь пыль глотать
Екатерина Мизулина и Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин, Вадим Тараканов
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на победу в суде по делу о защите чести и достоинства против блогера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя*.
«Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — написала она в телеграм-канале.
Мизулина пообещала передать всю отсуженную сумму на поддержку участников СВО. Таким образом, иноагент Дудь*, который выступает против спецоперации и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов, подчеркнула глава ЛБИ.
Напомним, возлюбленная певца Shaman подала иск о защите чести и достоинства против дизайнера и журналиста из-за высказываний о ней и её деятельности в ЛБИ в негативном ключе. Лебедев извинился за свои слова, однако Мизулина отвергла извинения. Сегодня суд удовлетворил иск Мизулиной и обязал Юрия Дудя* и Артемия Лебедева вырезать все оскорбительные высказывания в её адрес из видеороликов.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.