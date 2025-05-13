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Регион
13 мая, 09:16

Мизулина прокомментировала победу над Лебедевым в суде: Замучаетесь пыль глотать

Екатерина Мизулина и Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин, Вадим Тараканов

Екатерина Мизулина и Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин, Вадим Тараканов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на победу в суде по делу о защите чести и достоинства против блогера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя*.

«Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — написала она в телеграм-канале.

Мизулина пообещала передать всю отсуженную сумму на поддержку участников СВО. Таким образом, иноагент Дудь*, который выступает против спецоперации и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов, подчеркнула глава ЛБИ.

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Напомним, возлюбленная певца Shaman подала иск о защите чести и достоинства против дизайнера и журналиста из-за высказываний о ней и её деятельности в ЛБИ в негативном ключе. Лебедев извинился за свои слова, однако Мизулина отвергла извинения. Сегодня суд удовлетворил иск Мизулиной и обязал Юрия Дудя* и Артемия Лебедева вырезать все оскорбительные высказывания в её адрес из видеороликов.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Александра Вишнякова
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