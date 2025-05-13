Мизулина прокомментировала победу над Лебедевым в суде: Замучаетесь пыль глотать

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на победу в суде по делу о защите чести и достоинства против блогера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя*.

«Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — написала она в телеграм-канале.

Мизулина пообещала передать всю отсуженную сумму на поддержку участников СВО. Таким образом, иноагент Дудь*, который выступает против спецоперации и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов, подчеркнула глава ЛБИ.