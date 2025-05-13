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13 мая, 09:12

Суд обязал Лебедева и Дудя* удалить ролики с оскорблениями Мизулиной

Екатерина Мизулина, Артемий Лебедев, Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, URA.RU / Илья Московец, Вадим Тараканов

Екатерина Мизулина, Артемий Лебедев, Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, URA.RU / Илья Московец, Вадим Тараканов

Суд удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести. Блогера Артемия Лебедева, а также журналиста Юрия Дудя* обязали вырезать все оскорбительные высказывания в адрес Мизулиной из их видеороликов.

«Иск удовлетворить частично, признать несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и Лиги безопасного интернета сведения, распространенные Лебедевым и Дудём* во фрагментах…», — вынесла вердикт судья.

Так, Юрий Дудь* должен убрать из своего интервью фрагмент, содержащий оскорбления в адрес Мизулиной. А вот Артемию Лебедеву придётся редактировать сразу несколько видеороликов, в которых он нелестно высказывался о главе Лиги безопасного интернета.

Мизулина опровергла сообщение ТАСС о дополнительных претензиях к Лебедеву и Дудю*
Мизулина опровергла сообщение ТАСС о дополнительных претензиях к Лебедеву и Дудю*

Напомним, что ранее Екатерина Мизулина отказалась мириться с Артемием Лебедевым после его скандального интервью Юрию Дудю*. Возлюбленная певца Shaman подала иск о защите чести и достоинства против дизайнера и журналиста из-за высказываний о ней и её деятельности в ЛБИ в негативном ключе. Лебедев извинился за свои слова, однако Мизулина отвергла извинения.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Мария Любицкая
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