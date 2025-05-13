Суд обязал Лебедева и Дудя* удалить ролики с оскорблениями Мизулиной

Суд удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести. Блогера Артемия Лебедева, а также журналиста Юрия Дудя* обязали вырезать все оскорбительные высказывания в адрес Мизулиной из их видеороликов.

«Иск удовлетворить частично, признать несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и Лиги безопасного интернета сведения, распространенные Лебедевым и Дудём* во фрагментах…», — вынесла вердикт судья.

Так, Юрий Дудь* должен убрать из своего интервью фрагмент, содержащий оскорбления в адрес Мизулиной. А вот Артемию Лебедеву придётся редактировать сразу несколько видеороликов, в которых он нелестно высказывался о главе Лиги безопасного интернета.