Мизулина опровергла сообщение ТАСС о дополнительных претензиях к Лебедеву и Дудю*

Новость о том, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выдвинула новые претензии в иске к Артемию Лебедеву и Юрию Дудю* является фейком. Об этом сообщила сама Мизулина.

«Забавно, когда СМИ пишут статьи на основе комментариев адвоката, который даже не присутствовал сегодня на судебном заседании. Мы не заявляли никакие «дополнительные претензии» в уточнённом иске», — написала глава ЛБИ в телеграм-канале.

Мизулина отметила, что её команда уточнила претензии к ответчикам, выделив конкретные фразы из их выступлений, которые, по мнению истца, содержат ложную информацию и наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации. Ранее в иске были указаны лишь временные рамки видео, а теперь приведены прямые цитаты, пояснила она.

«Фейковая «сенсация» от СМИ вполне соответствует дате на календаре», — подчеркнула Мизулина.