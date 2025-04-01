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Регион
1 апреля, 15:29

Мизулина опровергла сообщение ТАСС о дополнительных претензиях к Лебедеву и Дудю*

Екатерина Мизулина. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Екатерина Мизулина. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Новость о том, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выдвинула новые претензии в иске к Артемию Лебедеву и Юрию Дудю* является фейком. Об этом сообщила сама Мизулина.

«Забавно, когда СМИ пишут статьи на основе комментариев адвоката, который даже не присутствовал сегодня на судебном заседании. Мы не заявляли никакие «дополнительные претензии» в уточнённом иске», — написала глава ЛБИ в телеграм-канале.

Мизулина отметила, что её команда уточнила претензии к ответчикам, выделив конкретные фразы из их выступлений, которые, по мнению истца, содержат ложную информацию и наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации. Ранее в иске были указаны лишь временные рамки видео, а теперь приведены прямые цитаты, пояснила она.

«Фейковая «сенсация» от СМИ вполне соответствует дате на календаре», — подчеркнула Мизулина.

Иск Мизулиной к Лебедеву приостановлен на неопределённый срок
Иск Мизулиной к Лебедеву приостановлен на неопределённый срок

Напомним, что ранее Екатерина Мизулина отказалась мириться с Артемием Лебедевым после скандального интервью Юрию Дудю*. Возлюбленная певца Shaman подала иск о защите чести и достоинства против дизайнера и журналиста из-за высказываний о деятельности ЛБИ и её главе в негативном ключе. Лебедев извинился за свои слова, однако Мизулина отвергла их. Позднее агентство ТАСС сообщило, что Мизулина якобы выдвинула новые претензии в иске к дизайнеру и журналисту ещё по четырём видео.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Дарья Нарыкова
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