Мизулина опровергла сообщение ТАСС о дополнительных претензиях к Лебедеву и Дудю*
Екатерина Мизулина. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Новость о том, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выдвинула новые претензии в иске к Артемию Лебедеву и Юрию Дудю* является фейком. Об этом сообщила сама Мизулина.
«Забавно, когда СМИ пишут статьи на основе комментариев адвоката, который даже не присутствовал сегодня на судебном заседании. Мы не заявляли никакие «дополнительные претензии» в уточнённом иске», — написала глава ЛБИ в телеграм-канале.
Мизулина отметила, что её команда уточнила претензии к ответчикам, выделив конкретные фразы из их выступлений, которые, по мнению истца, содержат ложную информацию и наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации. Ранее в иске были указаны лишь временные рамки видео, а теперь приведены прямые цитаты, пояснила она.
«Фейковая «сенсация» от СМИ вполне соответствует дате на календаре», — подчеркнула Мизулина.
Напомним, что ранее Екатерина Мизулина отказалась мириться с Артемием Лебедевым после скандального интервью Юрию Дудю*. Возлюбленная певца Shaman подала иск о защите чести и достоинства против дизайнера и журналиста из-за высказываний о деятельности ЛБИ и её главе в негативном ключе. Лебедев извинился за свои слова, однако Мизулина отвергла их. Позднее агентство ТАСС сообщило, что Мизулина якобы выдвинула новые претензии в иске к дизайнеру и журналисту ещё по четырём видео.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.