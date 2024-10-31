Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 18:37

Иск Мизулиной к Лебедеву приостановлен на неопределённый срок

Адвокат Ахильгов: Иск Мизулиной к Лебедеву приостановлен из-за экспертизы

Московский суд приостановил производство по гражданскому иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* о защите чести и достоинства. Об этом заявил защитник ответчика Калой Ахильгов. Срок приостановки не определён.

«Лефортовский районный суд на неопределённое время приостановил производство по делу в связи с тем, что назначил экспертизу», — цитирует адвоката ТАСС.

Мизулина: Мошенники пишут от лица поддержки Telegram, требуя подтвердить данные
Мизулина: Мошенники пишут от лица поддержки Telegram, требуя подтвердить данные

Напомним, Мизулина подала иск о защите чести и достоинства в отношении Лебедева и Дудя* в начале сентября. Причиной стали заявления дизайнера о руководительнице «Лиги безопасного интернета» и самой организации, сделанные в интервью Дудю* и носящие явно негативный оттенок. Эксперты постановили, что сказанное является частным мнением Лебедева. Он, к слову, принёс извинения за свои слова, но Мизулина их не приняла.

* Внесён в перечень иностранных агентов Министерства юстиции России.

Обложка ©

Telegram / Екатерина Мизулина

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Екатерина Мизулина
  • Артемий Лебедев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar