Иск Мизулиной к Лебедеву приостановлен на неопределённый срок

Московский суд приостановил производство по гражданскому иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* о защите чести и достоинства. Об этом заявил защитник ответчика Калой Ахильгов. Срок приостановки не определён.