Иск Мизулиной к Лебедеву приостановлен на неопределённый срок
Адвокат Ахильгов: Иск Мизулиной к Лебедеву приостановлен из-за экспертизы
Московский суд приостановил производство по гражданскому иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* о защите чести и достоинства. Об этом заявил защитник ответчика Калой Ахильгов. Срок приостановки не определён.
«Лефортовский районный суд на неопределённое время приостановил производство по делу в связи с тем, что назначил экспертизу», — цитирует адвоката ТАСС.
Напомним, Мизулина подала иск о защите чести и достоинства в отношении Лебедева и Дудя* в начале сентября. Причиной стали заявления дизайнера о руководительнице «Лиги безопасного интернета» и самой организации, сделанные в интервью Дудю* и носящие явно негативный оттенок. Эксперты постановили, что сказанное является частным мнением Лебедева. Он, к слову, принёс извинения за свои слова, но Мизулина их не приняла.
* Внесён в перечень иностранных агентов Министерства юстиции России.
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