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Регион
1 апреля, 11:10

Мизулина выдвинула новые претензии в иске к Лебедеву и Дудю*

Мизулина выдвинула претензии в иске к Лебедеву и Дудю* ещё по четырем роликам

Екатерина Мизулина и Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Михаил Климентьев

Екатерина Мизулина и Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Михаил Климентьев

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выдвинула претензии в иске к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* ещё по четырем роликам. Рассмотрение дела продолжится 16 апреля. Об этом сообщил адвокат дизайнера Калой Ахильгов в беседе с РИА «Новости».

«Сегодня истец уточнил исковые требования, добавил претензии по ещё четырём видеороликам, опубликованным в YouTube и VK», — сказал он.

Адвокат оценил шансы Мизулиной в суде против Дудя* и Лебедева
Адвокат оценил шансы Мизулиной в суде против Дудя* и Лебедева

Ранее Мизулина отказалась мириться с Лебедевым после скандального интервью Дудю*. Возлюбленная певца Shaman подала иск о защите чести и достоинства против дизайнера и журналиста из-за высказываний Лебедева о деятельности «Лиги безопасного интернета» и её главе в негативном ключе. Артемий извинился за свои слова, однако Мизулина отвергла их.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Алена Пенчугина
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