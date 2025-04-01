Мизулина выдвинула новые претензии в иске к Лебедеву и Дудю*

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выдвинула претензии в иске к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* ещё по четырем роликам. Рассмотрение дела продолжится 16 апреля. Об этом сообщил адвокат дизайнера Калой Ахильгов в беседе с РИА «Новости».