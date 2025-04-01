Мизулина выдвинула новые претензии в иске к Лебедеву и Дудю*
Мизулина выдвинула претензии в иске к Лебедеву и Дудю* ещё по четырем роликам
Екатерина Мизулина и Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Михаил Климентьев
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выдвинула претензии в иске к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* ещё по четырем роликам. Рассмотрение дела продолжится 16 апреля. Об этом сообщил адвокат дизайнера Калой Ахильгов в беседе с РИА «Новости».
«Сегодня истец уточнил исковые требования, добавил претензии по ещё четырём видеороликам, опубликованным в YouTube и VK», — сказал он.
Ранее Мизулина отказалась мириться с Лебедевым после скандального интервью Дудю*. Возлюбленная певца Shaman подала иск о защите чести и достоинства против дизайнера и журналиста из-за высказываний Лебедева о деятельности «Лиги безопасного интернета» и её главе в негативном ключе. Артемий извинился за свои слова, однако Мизулина отвергла их.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.