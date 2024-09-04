«Способ привлечь внимание»: Адвокат оценил шансы Мизулиной в суде против Дудя* и Лебедева
Адвокат Алёшкин не верит в успех Мизулиной в суде против Дудя* и Лебедева
Екатерина Мизулина подала в суд на Юрия Дудя* и Артемия Лебедева. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин, URA.RU / ZHABRIKOV VLADIMIR, Юрий Смитюк
Стремление главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной судиться с блогером Юрием Дудём* и дизайнером Артемием Лебедевым можно расценивать как попытку привлечь внимание к собственной персоне, а не защитить права. Такое мнение высказал звёздный адвокат Андрей Алёшкин.
«Иски такого рода в моём понимании — это способ привлечь внимание и не связаны с реализацией нарушенных прав», — подчеркнул юрист в интервью РИА «ФедералПресс».
По его словам, убеждения и мнения людей не могут становиться предметом судебной защиты, а без должной лингвистической экспертизы иск Мизулиной, скорее всего, будет обречён на провал. Адвокат, опираясь на практику, добавил, что глава Лиги безопасного Интернета вряд ли сможет получить от ответчиков запрашиваемую сумму, а для Дудя* и Лебедева не будет серьёзных последствий.
О судебном иске Мизулиной к блогеру и дизайнеру стало известно во вторник, 3 сентября. Как сообщал Life.ru, в интервью Дудю* Лебедев негативно высказался о деятельности Лиги безопасного Интернета и его главе Екатерине Мизулиной. Он назвал её работу "инфотерроризмом". В ответ на это Мизулина собралась подать на дизайнера в суд. Позже Артемий Лебедев принялся перед ней извиняться, но та отвергла его извинения.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.