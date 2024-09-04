«Способ привлечь внимание»: Адвокат оценил шансы Мизулиной в суде против Дудя* и Лебедева

Стремление главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной судиться с блогером Юрием Дудём* и дизайнером Артемием Лебедевым можно расценивать как попытку привлечь внимание к собственной персоне, а не защитить права. Такое мнение высказал звёздный адвокат Андрей Алёшкин.

«Иски такого рода в моём понимании — это способ привлечь внимание и не связаны с реализацией нарушенных прав» , — подчеркнул юрист в интервью РИА «ФедералПресс» .

По его словам, убеждения и мнения людей не могут становиться предметом судебной защиты, а без должной лингвистической экспертизы иск Мизулиной, скорее всего, будет обречён на провал. Адвокат, опираясь на практику, добавил, что глава Лиги безопасного Интернета вряд ли сможет получить от ответчиков запрашиваемую сумму, а для Дудя* и Лебедева не будет серьёзных последствий.