Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 11:33

На Егора Крида завели дело из-за незаконной рекламы виски

Певец Егор Крид. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Певец Егор Крид. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

В отношении российского певца Егора Крида и рэпера Toxi$ (Андрея Смелянского) возбудили дело из-за незаконной рекламы виски в клипе. Об этом сообщает петербургское УФАС.

Ведомство изучило ролик после жалобы. УФАС установило, что в клипе присутствует демонстрация виски; пометка о рекламе отсутствует; предупреждения о вреде алкоголя тоже нет; ролик содержит бранные слова.

Если вина будет доказана – артистам, а также производителям виски грозит штраф.

В России могут удалить все упоминания вейпов из соцсетей из-за опасной моды среди подростков
В России могут удалить все упоминания вейпов из соцсетей из-за опасной моды среди подростков

А ранее в России запретили рекламу на ресурсах экстремистских организаций. Под ограничения попали, в частности, такие соцсети, как Instagram** и Facebook**, принадлежащие корпорации Meta* и уже заблокированные в России.

*Компания Meta включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.

* *Соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Егор Крид
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar