На Егора Крида завели дело из-за незаконной рекламы виски

В отношении российского певца Егора Крида и рэпера Toxi$ (Андрея Смелянского) возбудили дело из-за незаконной рекламы виски в клипе. Об этом сообщает петербургское УФАС.

Ведомство изучило ролик после жалобы. УФАС установило, что в клипе присутствует демонстрация виски; пометка о рекламе отсутствует; предупреждения о вреде алкоголя тоже нет; ролик содержит бранные слова.

Если вина будет доказана – артистам, а также производителям виски грозит штраф.

А ранее в России запретили рекламу на ресурсах экстремистских организаций. Под ограничения попали, в частности, такие соцсети, как Instagram** и Facebook**, принадлежащие корпорации Meta* и уже заблокированные в России.