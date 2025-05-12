На Егора Крида завели дело из-за незаконной рекламы виски
Певец Егор Крид. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
В отношении российского певца Егора Крида и рэпера Toxi$ (Андрея Смелянского) возбудили дело из-за незаконной рекламы виски в клипе. Об этом сообщает петербургское УФАС.
Ведомство изучило ролик после жалобы. УФАС установило, что в клипе присутствует демонстрация виски; пометка о рекламе отсутствует; предупреждения о вреде алкоголя тоже нет; ролик содержит бранные слова.
Если вина будет доказана – артистам, а также производителям виски грозит штраф.
А ранее в России запретили рекламу на ресурсах экстремистских организаций. Под ограничения попали, в частности, такие соцсети, как Instagram** и Facebook**, принадлежащие корпорации Meta* и уже заблокированные в России.
*Компания Meta включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.
* *Соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.