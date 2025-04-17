В России могут удалить все упоминания вейпов из соцсетей из-за опасной моды среди подростков

Сегодня в социальных сетях можно наблюдать большое количество информации о вейпах, подобная бесконтрольная пропаганда электронных сигарет способна оказать негативное влияние на молодёжь. Для решения подобного вопроса, по словам депутата Брянской областной думы и председателя Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаила Иванова, требуется незамедлительное законодательное реагирование. Обращение он направил на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

В России предложили ввести полный запрет упоминаний вейпов в соцсетях. Фото © Life.ru

«Мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда социальные сети становятся платформой для активной пропаганды вейпов. Молодые люди, даже на специализированных форумах, активно обсуждают различные модели, вкусы и способы использования электронных сигарет, не осознавая всю опасность, которую они представляют для здоровья. Подобное обсуждение, по сути, является скрытой рекламой, которая формирует у молодёжи ложное представление о вейпах как о безопасной альтернативе традиционным сигаретам», — объяснил эксперт в беседе с Life.ru.

Депутат уверен, что любая информация о вейпах, выложенная в сеть, работает на их популяризацию. Именно поэтому Иванов решил выступить с предложением о законодательном запрете на размещение любой информации о вейпах в социальных сетях и на других интернет-платформах. Он считает единственным способом остановить распространение вейпинга среди молодёжи – полностью исключить возможность для их пропаганды.

«Необходимо разработать и принять закон, который запретит выкладывать любую информацию о вейпах в интернете, включая обсуждения на форумах. Также необходимо усилить контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Мы должны не только запретить пропаганду вейпов, но и ужесточить ответственность за продажу их несовершеннолетним», — заявил депутат.