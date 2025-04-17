В России могут удалить все упоминания вейпов из соцсетей из-за опасной моды среди подростков
Депутат Иванов призвал кабмин о полном запрете на упоминание вейпов в соцсетях
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Сегодня в социальных сетях можно наблюдать большое количество информации о вейпах, подобная бесконтрольная пропаганда электронных сигарет способна оказать негативное влияние на молодёжь. Для решения подобного вопроса, по словам депутата Брянской областной думы и председателя Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаила Иванова, требуется незамедлительное законодательное реагирование. Обращение он направил на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
В России предложили ввести полный запрет упоминаний вейпов в соцсетях. Фото © Life.ru
«Мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда социальные сети становятся платформой для активной пропаганды вейпов. Молодые люди, даже на специализированных форумах, активно обсуждают различные модели, вкусы и способы использования электронных сигарет, не осознавая всю опасность, которую они представляют для здоровья. Подобное обсуждение, по сути, является скрытой рекламой, которая формирует у молодёжи ложное представление о вейпах как о безопасной альтернативе традиционным сигаретам», — объяснил эксперт в беседе с Life.ru.
Депутат уверен, что любая информация о вейпах, выложенная в сеть, работает на их популяризацию. Именно поэтому Иванов решил выступить с предложением о законодательном запрете на размещение любой информации о вейпах в социальных сетях и на других интернет-платформах. Он считает единственным способом остановить распространение вейпинга среди молодёжи – полностью исключить возможность для их пропаганды.
«Необходимо разработать и принять закон, который запретит выкладывать любую информацию о вейпах в интернете, включая обсуждения на форумах. Также необходимо усилить контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Мы должны не только запретить пропаганду вейпов, но и ужесточить ответственность за продажу их несовершеннолетним», — заявил депутат.
Только комплексный подход позволит эффективно побороться с данной проблемой и сохранить здоровье подрастающего поколения, заключил Иванов.
Напомним, что ещё в январе депутаты Госдумы единогласно приняли закон в третьем, окончательном чтении, который увеличивает штрафы за продажу табачных и никотинсодержащих изделий, таких как сигареты, вейпы и кальяны, несовершеннолетним. Теперь за это нарушение предусмотрен штраф до 2 миллионов рублей. При этом Life.ru сообщал, что в России наблюдается массовое кодирование подростков от вейпов: родители юных курильщиков обращаются в реабилитационные центры с целью помочь своим детям преодолеть зависимость.