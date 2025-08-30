Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 11:52

«Она меня наполняет»: Shaman трогательно высказался об отношениях с Мизулиной

Певец Shaman заявил, что Екатерина Мизулина его наполняет

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Певец Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что перед важными событиями предпочитает уединение, так как даже близкие люди могут «невольно забирать энергию», но с Екатериной Мизулиной ситуация противоположная. О подробностях взаимоотношений он поделился в интервью аif.ru.

«Я не знаю, как у Екатерины это получается, но она действительно меня наполняет. При этом ничего не надо говорить. Когда я прихожу домой, то достаточно побыть рядом. Потом даже физически себя лучше ощущаешь», — отметил исполнитель.

Дронов пояснил, что они с Екатериной намеренно посещают мероприятия вместе. Он также отметил, что за все время их отношений у него никогда не возникало желания взять паузу, что он считает признаком крепкой гармонии. По его мнению, их совместные выходы в свет – это естественное проявление взаимной поддержки, а не формальность.
«Всё по-семейному»: Shaman рассказал о своей группе поддержки на Интервидении
«Всё по-семейному»: Shaman рассказал о своей группе поддержки на Интервидении

Однако ранее Shaman уклонился от ответа на вопрос о свадьбе с Мизулиной. Вероятно, певец не хочет торопиться с предложением возлюбленной. А до этого Мизулина высказалась о проблемах в отношениях с Shaman.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Екатерина Мизулина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar