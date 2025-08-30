«Она меня наполняет»: Shaman трогательно высказался об отношениях с Мизулиной
Певец Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что перед важными событиями предпочитает уединение, так как даже близкие люди могут «невольно забирать энергию», но с Екатериной Мизулиной ситуация противоположная. О подробностях взаимоотношений он поделился в интервью аif.ru.
«Я не знаю, как у Екатерины это получается, но она действительно меня наполняет. При этом ничего не надо говорить. Когда я прихожу домой, то достаточно побыть рядом. Потом даже физически себя лучше ощущаешь», — отметил исполнитель.
Дронов пояснил, что они с Екатериной намеренно посещают мероприятия вместе. Он также отметил, что за все время их отношений у него никогда не возникало желания взять паузу, что он считает признаком крепкой гармонии. По его мнению, их совместные выходы в свет – это естественное проявление взаимной поддержки, а не формальность.
Однако ранее Shaman уклонился от ответа на вопрос о свадьбе с Мизулиной. Вероятно, певец не хочет торопиться с предложением возлюбленной. А до этого Мизулина высказалась о проблемах в отношениях с Shaman.