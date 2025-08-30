«Она меня наполняет»: Shaman трогательно высказался об отношениях с Мизулиной

Певец Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что перед важными событиями предпочитает уединение, так как даже близкие люди могут «невольно забирать энергию», но с Екатериной Мизулиной ситуация противоположная. О подробностях взаимоотношений он поделился в интервью аif.ru.

«Я не знаю, как у Екатерины это получается, но она действительно меня наполняет. При этом ничего не надо говорить. Когда я прихожу домой, то достаточно побыть рядом. Потом даже физически себя лучше ощущаешь», — отметил исполнитель.