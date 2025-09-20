Лавров назвал прекрасной идею о возрождении Интервидения

Возрождение международного музыкального конкурса «Интервидение» является прекрасной инициативой, на которую существовал запрос со стороны многих государств. Такое заявление на финальном шоу проекта сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Идея прекрасная… То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно», — сказал Лавров.