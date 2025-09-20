Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 18:37

Лавров назвал прекрасной идею о возрождении Интервидения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Возрождение международного музыкального конкурса «Интервидение» является прекрасной инициативой, на которую существовал запрос со стороны многих государств. Такое заявление на финальном шоу проекта сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Идея прекрасная… То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно», — сказал Лавров.

Невероятная Россия: Life.ru выяснил, что удивило участников «Интервидения» из ЮАР и Вьетнама
Невероятная Россия: Life.ru выяснил, что удивило участников «Интервидения» из ЮАР и Вьетнама

Ранее Life.ru сообщал, что в рамках международного музыкального конкурса «Интервидение» было показано видеообращение президента Российской Федерации Владимира Путина. В своей речи глава государства отметил, что, сохраняя преданность своим традициям, конкурс в настоящее время выходит на принципиально новый уровень развития и расширяет границы своего влияния.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • «Интервидение»
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar