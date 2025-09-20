Лавров назвал прекрасной идею о возрождении Интервидения
Обложка © Life.ru
Возрождение международного музыкального конкурса «Интервидение» является прекрасной инициативой, на которую существовал запрос со стороны многих государств. Такое заявление на финальном шоу проекта сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
«Идея прекрасная… То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно», — сказал Лавров.
Ранее Life.ru сообщал, что в рамках международного музыкального конкурса «Интервидение» было показано видеообращение президента Российской Федерации Владимира Путина. В своей речи глава государства отметил, что, сохраняя преданность своим традициям, конкурс в настоящее время выходит на принципиально новый уровень развития и расширяет границы своего влияния.