Невероятная Россия: Life.ru выяснил, что удивило участников «Интервидения» из ЮАР и Вьетнама

Представляющая на «Интервидении» ЮАР певица Олутерен Смит призналась, что в восторге от России и Москвы. Об этом участница южноафриканской группы Mzansi Jikelele рассказала корреспонденту Life.ru.

Олутерен Смит о России и Москве. Видео © Life.ru

«Что ж, сходство, пожалуй, в том, что история у нас в основе своей одинаковая. Мы вышли из одного прошлого, и всё такое. Но Россия — очень красивая страна, как и Южная Африка. Так что да, мне здесь очень нравится», — сказала она в ответ на вопрос о том, в чём наши главные различия и сходства.

Также певица рассказала, что её больше всего удивило в России.

«Больше всего в России меня удивили места... здесь всё невероятно красиво: пейзажи, люди здесь прекрасны, и мне всё это очень нравится, еда, вообще всё, обожаю», — призналась она.

Кроме того, участница конкурса объяснила выбор наряда. Она рассказала, что это было чёрное платье, а всё остальное — просто африканские аксессуары.

Дык Фук о своём наряде и впечатлениях. Видео © Life.ru

А вьетнамский певец Дык Фук рассказал, что всегда любил русскую культуру, но лично побывать у нас в стране ему до сих пор не доводилось. Он поделился с нами первым сильным впечатлением от увиденного в России.

«Я очень люблю Россию и я приехал сюда впервые. Первое сильное впечатление — погода. Невероятно прекрасная!» — сказал он.

Певец тоже принарядился — на нём традиционный вьетнамский наряд. Как сказал сам Дык Фук, у него на родине его называют «аогай».