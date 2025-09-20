«Любовь витает в воздухе»: Shaman получил поцелуй от Мизулиной на финале Интервидения
Екатерина Мизулина поддержала Shaman поцелуем после выступления на Интервидении
Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / SHAMAN
После выступления Ярослава Дронова (Shaman) в финале Интервидения артиста встретила не только буря аплодисментов, но и объятия Екатерины Мизулиной. Глава Лиги безопасного интернета подошла к возлюбленному после выступления и поцеловала его.
Екатерина Мизулина вышла к певцу Shaman после выступления. Видео © Life.ru
«Любовь витает в воздухе. Вся страна, весь мир сейчас смотрят на нашего Shamanа», – прокомментировала трогательную сцену ведущая.
Ранее Life.ru писал, что Shaman удивил жюри Интервидения просьбой не выставлять ему баллы. Он подчеркнул, что для России сама организация конкурса уже стала победой. Артист заявил, что гостеприимство важнее кубков и регалий, поэтому его выступление должно остаться вне конкурса.