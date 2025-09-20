Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 19:51

«Любовь витает в воздухе»: Shaman получил поцелуй от Мизулиной на финале Интервидения

Екатерина Мизулина поддержала Shaman поцелуем после выступления на Интервидении

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / SHAMAN

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / SHAMAN

После выступления Ярослава Дронова (Shaman) в финале Интервидения артиста встретила не только буря аплодисментов, но и объятия Екатерины Мизулиной. Глава Лиги безопасного интернета подошла к возлюбленному после выступления и поцеловала его.

Екатерина Мизулина вышла к певцу Shaman после выступления. Видео © Life.ru

«Любовь витает в воздухе. Вся страна, весь мир сейчас смотрят на нашего Shamanа», – прокомментировала трогательную сцену ведущая.

Shaman обратился к поклонникам перед финалом «Интервидения»
Shaman обратился к поклонникам перед финалом «Интервидения»

Ранее Life.ru писал, что Shaman удивил жюри Интервидения просьбой не выставлять ему баллы. Он подчеркнул, что для России сама организация конкурса уже стала победой. Артист заявил, что гостеприимство важнее кубков и регалий, поэтому его выступление должно остаться вне конкурса.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • «Интервидение»
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Екатерина Мизулина
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar