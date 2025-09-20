«Любовь витает в воздухе»: Shaman получил поцелуй от Мизулиной на финале Интервидения

После выступления Ярослава Дронова (Shaman) в финале Интервидения артиста встретила не только буря аплодисментов, но и объятия Екатерины Мизулиной. Глава Лиги безопасного интернета подошла к возлюбленному после выступления и поцеловала его.

Екатерина Мизулина вышла к певцу Shaman после выступления. Видео © Life.ru

«Любовь витает в воздухе. Вся страна, весь мир сейчас смотрят на нашего Shamanа», – прокомментировала трогательную сцену ведущая.