Актёра Панкратова-Чёрного экстренно госпитализировали перед спектаклем в Кургане
Обложка © ТАСС / РБК
Актёр Александр Панкратов-Чёрный не примет участия в спектакле «Женихи» в Кургане из-за экстренной госпитализации. Об этом сообщает URA.ru.
«Актёр Александр Панкратов-Черный госпитализирован. Сегодня он должен был сыграть в Кургане в спектакле «Женихи», планируется замена», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Подтверждение этой информации издание получило в Курганской областной филармонии. Там пояснили, что главную роль в постановке, которая состоится 23 сентября, исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурарадзе.
В филармонии причиной замены назвали непредвиденные обстоятельства, связанные со здоровьем Панкратова-Чёрного. Представители организатора выразили уверенность в том, что происшедшие изменения не повлияют на качество спектакля, а также пожелали известному актёру скорейшего выздоровления.
Ранее петербургский театр Ленсовета вынужден был внести изменения в свой репертуар в связи с тяжёлой ситуацией, сложившейся с артистом Ильей Делем. Художественный руководитель театра Лариса Луппиан сообщила, что актёр находится в реанимационном отделении. По предварительным данным, он выпал из окна.