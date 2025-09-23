Интервидение
23 сентября, 12:21

Актёра Панкратова-Чёрного экстренно госпитализировали перед спектаклем в Кургане

Обложка © ТАСС / РБК

Актёр Александр Панкратов-Чёрный не примет участия в спектакле «Женихи» в Кургане из-за экстренной госпитализации. Об этом сообщает URA.ru.

«Актёр Александр Панкратов-Черный госпитализирован. Сегодня он должен был сыграть в Кургане в спектакле «Женихи», планируется замена», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Подтверждение этой информации издание получило в Курганской областной филармонии. Там пояснили, что главную роль в постановке, которая состоится 23 сентября, исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурарадзе.

В филармонии причиной замены назвали непредвиденные обстоятельства, связанные со здоровьем Панкратова-Чёрного. Представители организатора выразили уверенность в том, что происшедшие изменения не повлияют на качество спектакля, а также пожелали известному актёру скорейшего выздоровления.

