В театре Ленсовета рассказали о госпитализации актёра «Содержанок» после падения из окна
Худрук театра Ленсовета Луппиан подтвердила, что актёр Дель попал в реанимацию
Обложка © «Лица не раскрывать» (2023). Реж. Альберт Барбарич, сцен. Илья Щербинин/kino-teatr.ru
Петербургский театр имени Ленсовета готовится к отмене спектаклей из-за трагедии с актёром. Художественный руководитель Лариса Луппиан подтвердила, что Илья Дель находится в реанимации.
«Пока ничего неизвестно. Я только знаю, что он в реанимации, произошёл какой-то трагический случай. Больше ничего не могу сказать», — подчеркнула собеседница 360.ru.
По её словам, на данный момент принято решение заменить один спектакль, в котором должен был участвовать Дель, на «Ревизора». Что касается остальных представлений с участием звезды театра, его роли достанутся другим артистам.
Напомним, актёр петербургского театра имени Ленсовета Илья Дель был госпитализирован в реанимационное отделение после падения из окна третьего этажа. Он получил серьёзную травму позвоночника в результате трагедии.