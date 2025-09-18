В театре Ленсовета рассказали о госпитализации актёра «Содержанок» после падения из окна

Петербургский театр имени Ленсовета готовится к отмене спектаклей из-за трагедии с актёром. Художественный руководитель Лариса Луппиан подтвердила, что Илья Дель находится в реанимации.

«Пока ничего неизвестно. Я только знаю, что он в реанимации, произошёл какой-то трагический случай. Больше ничего не могу сказать», — подчеркнула собеседница 360.ru.

По её словам, на данный момент принято решение заменить один спектакль, в котором должен был участвовать Дель, на «Ревизора». Что касается остальных представлений с участием звезды театра, его роли достанутся другим артистам.