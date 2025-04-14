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14 апреля, 10:04

«Это была явная самозащита»: Илья Дель простил пырнувшую его ножом актрису Дроздову

Kp.ru: Актёр Илья Дель простил сожительницу, которая ранила его ножом

Илья Дель и Александра Дроздова. Обложка © ТАСС / Виталий Невар, Сергей Бобылев

Илья Дель и Александра Дроздова. Обложка © ТАСС / Виталий Невар, Сергей Бобылев

Актёр Илья Дель простил артистку Александру Дроздову, которая пырнула его ножом. Об этом в беседе с kp.ru сообщила подруга задержанной.

«Я разговаривала с Ильёй, и он хочет защитить её, он не будет подавать заявление. Я не знаю точно, что между ними произошло, но я за полную защиту Саши, она не могла сделать это просто так, это была явная самозащита», — сказала девушка.

По её словам, Дроздова доверяла подруге некоторые вещи в отношениях с Ильёй. Поэтому она уверена, что актриса не просто так напала на Дель, а защищалась. Девушка добавила, что Александра — очень порядочный и воспитанный человек.

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Ранее в отношении сожительницы раненного ножом актёра Деля возбудили уголовное дело. Ей предъявлено обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Напомним, что актёр был госпитализирован с ножевым ранением груди и руки. 40-летний артист сам позвонил в скорую помощь. Известно, что Илья на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, Дроздова была трезвой.

Алена Пенчугина
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