«Это была явная самозащита»: Илья Дель простил пырнувшую его ножом актрису Дроздову

Актёр Илья Дель простил артистку Александру Дроздову, которая пырнула его ножом. Об этом в беседе с kp.ru сообщила подруга задержанной.

«Я разговаривала с Ильёй, и он хочет защитить её, он не будет подавать заявление. Я не знаю точно, что между ними произошло, но я за полную защиту Саши, она не могла сделать это просто так, это была явная самозащита», — сказала девушка.

По её словам, Дроздова доверяла подруге некоторые вещи в отношениях с Ильёй. Поэтому она уверена, что актриса не просто так напала на Дель, а защищалась. Девушка добавила, что Александра — очень порядочный и воспитанный человек.