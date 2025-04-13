На пырнувшую ножом Илью Деля актрису Дроздову возбудили уголовное дело

В отношении актрисы Александры Дроздовой начато уголовное расследование после того, как она нанесла ножевое ранение в грудь своему партнёру, актёру Театра имени Ленсовета Илье Делю. Об этом сообщил 13 апреля источник «Известий».

Напомним, накануне актёр Илья Дель, известный по ролям в фильмах «Цой» и «Пророк», был госпитализирован в больницу с ножевым ранением груди и руки. 40-летний артист сам позвонил в скорую помощь и сейчас находится в Мариинской больнице. Полиция задержала его 26-летнюю возлюбленную Александру Дроздову. Известно, что Илья на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, девушка была трезвой.