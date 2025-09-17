Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 19:10

Актёр Илья Дель оказался в реанимации после падения из окна

РИАН: Актёр Илья Дель повредил позвоночник после падения с 3-го этажа

Илья Дель. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Илья Дель. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Актёр петербургского театра имени Ленсовета Илья Дель госпитализирован в реанимационное отделение после падения из окна третьего этажа. Об этом РИА «Новости» сообщил источник из окружения артиста.

По информации собеседника агентства, Дель получил серьёзную травму позвоночника в результате инцидента. При этом театр имени Ленсовета объявил о замене двух спектаклей («Воскресение» 20 сентября и «Академия смеха» 24 сентября), сославшись на болезнь актёра без уточнения имени. Именно в этих постановках был задействован Илья Дель, исполнявший главную роль в «Воскресении».

Это не первое чрезвычайное происшествие с актёром: в апреле он был госпитализирован с ножевым ранением, которое нанесла его подруга Александра Дроздова. Дель заявлял, что не имеет к ней претензий. Артист работает в театре имени Ленсовета с 2022 года (с перерывом в 2017-2022 годах), а также известен по ролям в фильмах «Пророк. История Александра Пушкина» и «Цой».

Борис Щербаков отказался от лечения в стационаре после операции и уехал домой
Борис Щербаков отказался от лечения в стационаре после операции и уехал домой

Ранее сообщалось, что актёр Денис Никифоров, известный по роли тренера Сергея Макеева в сериале «Молодёжка», сломал ногу после падения у себя дома и находится на восстановлении. Артист обратился к травматологу из-за боли в ноге, где ему диагностировали перелом кости стопы.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar