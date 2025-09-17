Актёр Илья Дель оказался в реанимации после падения из окна

Актёр петербургского театра имени Ленсовета Илья Дель госпитализирован в реанимационное отделение после падения из окна третьего этажа. Об этом РИА «Новости» сообщил источник из окружения артиста.

По информации собеседника агентства, Дель получил серьёзную травму позвоночника в результате инцидента. При этом театр имени Ленсовета объявил о замене двух спектаклей («Воскресение» 20 сентября и «Академия смеха» 24 сентября), сославшись на болезнь актёра без уточнения имени. Именно в этих постановках был задействован Илья Дель, исполнявший главную роль в «Воскресении».

Это не первое чрезвычайное происшествие с актёром: в апреле он был госпитализирован с ножевым ранением, которое нанесла его подруга Александра Дроздова. Дель заявлял, что не имеет к ней претензий. Артист работает в театре имени Ленсовета с 2022 года (с перерывом в 2017-2022 годах), а также известен по ролям в фильмах «Пророк. История Александра Пушкина» и «Цой».