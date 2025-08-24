Звезда «Молодёжки» и «Боя с тенью» Никифоров получил серьёзную травму
Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Актёр Денис Никифоров, известный по роли тренера Сергея Макеева в сериале «Молодёжка» сломал ногу после падения у себя дома и находится на восстановлении. Об этом стало известно Mash.
48-летний актёр обратился к травматологу из-за боли в ноге, где ему диагностировали перелом кости стопы. Сейчас Никифоров отдыхает дома в гипсе. Помимо роли в «Молодёжке», актёр известен также по фильму «Бой с тенью», где сыграл боксёра Артёма Колчина.
Ранее сообщалось, что 75-летний народный артист Борис Щербаков продолжает восстановление после экстренной операции по замене тазобедренного сустава дома. Актёр написал отказ от дальнейшего лечения в стационаре и покинул больницу. Врачи обучили его пользоваться костылями и ходунками, прогнозируя, что минимум месяц потребуется для восстановления подвижности.