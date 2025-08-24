Мессенджер MAX
Звезда «Молодёжки» и «Боя с тенью» Никифоров получил серьёзную травму

Mash: Звезда Молодёжки Денис Никифоров сломал ногу после падения дома

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Актёр Денис Никифоров, известный по роли тренера Сергея Макеева в сериале «Молодёжка» сломал ногу после падения у себя дома и находится на восстановлении. Об этом стало известно Mash.

48-летний актёр обратился к травматологу из-за боли в ноге, где ему диагностировали перелом кости стопы. Сейчас Никифоров отдыхает дома в гипсе. Помимо роли в «Молодёжке», актёр известен также по фильму «Бой с тенью», где сыграл боксёра Артёма Колчина.

