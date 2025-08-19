Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 08:43

Борис Щербаков отказался от лечения в стационаре после операции и уехал домой

Обложка © Елена Никитченко/ТАСС

Обложка © Елена Никитченко/ТАСС

75-летний народный артист Борис Щербаков решил продолжить восстановление после операции дома. Неделю назад ему экстренно заменили тазобедренный сустав на протез.

Как сообщает Mash, актер написал отказ от дальнейшего лечения в стационаре и накануне покинул больницу. Врачи научили его передвигаться с помощью костылей и ходунков. По прогнозам медиков, минимум месяц Щербакову понадобится для восстановления подвижности.

Напомним, артист получил травму 24 июля на даче — он упал и сильно ударился бедром. Тогда его госпитализировали, но вскоре выписали, и он продолжил ходить с костылями. Однако 11 августа Щербаков вновь неудачно упал дома, повредив то же самое бедро, после чего его экстренно прооперировали.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Борис Щербаков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar