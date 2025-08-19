Борис Щербаков отказался от лечения в стационаре после операции и уехал домой

Как сообщает Mash , актер написал отказ от дальнейшего лечения в стационаре и накануне покинул больницу. Врачи научили его передвигаться с помощью костылей и ходунков. По прогнозам медиков, минимум месяц Щербакову понадобится для восстановления подвижности.

Напомним, артист получил травму 24 июля на даче — он упал и сильно ударился бедром. Тогда его госпитализировали, но вскоре выписали, и он продолжил ходить с костылями. Однако 11 августа Щербаков вновь неудачно упал дома, повредив то же самое бедро, после чего его экстренно прооперировали.